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Астрологический прогноз на 23 сентября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: активные и решительные действия успеха не принесут, поэтому от них лучше отказаться. Освободившееся время нужно посвятить работе над ошибками: переосмысляя и переоценивая события прошлого, можно будет понять, где допущен промах, и исправить его.
Символ дня: колесо.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: синий, васильковый, сапфировый.
Счастливые камни дня: рубин, красный опал.
За какую часть тела отвечает: кровь.
Болезни дня: велика вероятность заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой системы, желательно сразу же принять необходимые лекарства, прописанные врачом ранее.
Питание дня: нельзя ограничивать себя в пище — желудок нуждается в нагрузке, но и терять чувство меры в этом смысле тоже не стоит.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки — нужно обязательно посетить парикмахерскую.
Дачные работы дня: собранный урожай необходимо сразу же употребить в пищу — для длительного хранения он не подходит.
Магия и мистика дня: один из самых мистических дней лунного календаря, когда можно проводить обряды, цель которых — омоложение.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но придется приложить усилия, чтобы грамотно расшифровать их символы.
Табу дня: нельзя тратить деньги без крайней необходимости.
Цитата дня: «Пока человек не сдается, он сильнее своей судьбы» (Уильям Шекспир).
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