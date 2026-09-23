Астрологический прогноз на 23 сентября

Колесо / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: активные и решительные действия успеха не принесут, поэтому от них лучше отказаться. Освободившееся время нужно посвятить работе над ошибками: переосмысляя и переоценивая события прошлого, можно будет понять, где допущен промах, и исправить его.

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Символ дня: колесо.

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Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: синий, васильковый, сапфировый.

Счастливые камни дня: рубин, красный опал.

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За какую часть тела отвечает: кровь.

Болезни дня: велика вероятность заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой системы, желательно сразу же принять необходимые лекарства, прописанные врачом ранее.

Питание дня: нельзя ограничивать себя в пище — желудок нуждается в нагрузке, но и терять чувство меры в этом смысле тоже не стоит.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки — нужно обязательно посетить парикмахерскую.

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Дачные работы дня: собранный урожай необходимо сразу же употребить в пищу — для длительного хранения он не подходит.

Магия и мистика дня: один из самых мистических дней лунного календаря, когда можно проводить обряды, цель которых — омоложение.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но придется приложить усилия, чтобы грамотно расшифровать их символы.

Табу дня: нельзя тратить деньги без крайней необходимости.

Цитата дня: «Пока человек не сдается, он сильнее своей судьбы» (Уильям Шекспир).

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