Астрологічний прогноз на 23 вересня

Колесо / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ці місячні доби мають такі характеристики:

Астрологічна порада дня: активні та рішучі дії не принесуть успіху, тому від них краще утриматися. Вивільнений час потрібно присвятити «роботі над помилками»: переосмисливши та переоцінивши події минулого, можна буде зрозуміти, де допущено промах, і виправити його.

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Символ дня: Колесо.

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Стихія дня: Дерево .

Щасливе число дня: 4 .

Щасливий колір дня: синій, волошковий, сапфіровий.

Щасливі камені дня: рубін , червоний опал.

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За яку частину тіла відповідає: кров .

Хвороби дня: існує висока ймовірність захворювань, пов’язаних із серцево-судинною системою; бажано одразу ж прийняти необхідні ліки, які раніше призначив лікар.

Харчування протягом дня: не слід обмежувати себе в їжі — шлунок потребує навантаження, але й втрачати почуття міри в цьому плані теж не варто.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки — обов’язково варто завітати до перукарні

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Сьогоднішні дачні справи: зібраний урожай потрібно одразу ж спожити — він не підходить для тривалого зберігання

Магія та містика дня: один із наймістичніших днів місячного календаря, коли можна проводити обряди, метою яких є омолодження.

Денні сни: сни цієї ночі часто бувають пророчими, але доведеться докласти зусиль, щоб правильно розшифрувати їхні символи.

Табу дня: не можна витрачати гроші без крайньої необхідності.

Цитата дня: «Доки людина не здається, вона сильніша за свою долю» (Вільям Шекспір).

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