Японія може допомогти Україні посилити ППО перед зимою — Зеленський

Японія / © flickr.com

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Україна розраховує на поглиблення співпраці з Японією у сфері протиповітряної оборони перед наступною зимою.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив після зустрічі з прем’єр-міністеркою Японії Санае Такаїчі.

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За словами президента, сторони обговорили напрями, в яких Україна та Японія можуть бути корисними одна одній. Київ, зокрема, готовий на взаємовигідній основі ділитися власним технологічним і військовим досвідом.

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"Японія також має сильні технології для захисту життя, передусім у ППО, які можуть допомогти Україні пройти наступну зиму, якщо Росія вкотре відкине перемовини", — заявив Зеленський.

Водночас президент не уточнив, про які саме японські технології чи системи йдеться і чи досягнуто конкретних домовленостей щодо їхнього передавання Україні.

Такаїчі очолює уряд Японії та раніше підтверджувала, що Токіо продовжуватиме підтримувати Україну. Японський уряд також заявляв про продовження санкцій проти Росії у координації з міжнародними партнерами.

Зеленський подякував Японії за енергетичні пакети, гуманітарні проєкти та санкційні рішення, а також зазначив, що під час зустрічі почув запевнення у продовженні допомоги.

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Раніше Україна та Японія вже обговорювали оборонну співпрацю, посилення ППО та підтримку української енергетики.

Президент також запросив Санае Такаїчі відвідати Україну, зокрема Києво-Печерську лавру, яку, за його словами, Японія допомагала відновлювати після російського дронового удару.

Нагадаємо, що раніше Зелеський заявив, що Росія готує нову масовану атаку на Україну

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