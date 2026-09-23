Осіннє рівнодення 2026 року: точний час і що варто зробити

Осіннє рівнодення / © ТСН.ua

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Осіннє рівнодення — одна з ключових астрономічних подій року.

У 2026 році воно припадає на 23 вересня.

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Саме цього дня в Північній півкулі починається астрономічна осінь.

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Для Києва точний момент рівнодення настане о 03:05.

Після цього тривалість світлового дня поступово ставатиме коротшою, а ночі — довшими.

Що таке осіннє рівнодення

Рівнодення відбувається двічі на рік — навесні та восени.

У цей момент Сонце перетинає небесний екватор.

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Через це день і ніч мають приблизно однакову тривалість.

Втім, вони не стають абсолютно рівними до секунди через особливості заломлення сонячного світла в атмосфері та спосіб визначення сходу й заходу Сонця.

Осіннє рівнодення позначає початок астрономічної осені у Північній півкулі.

Коли осіннє рівнодення 2026 року

В Україні рівнодення настане:

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23 вересня 2026 року о 03:05 за київським часом.

Тому основні символічні практики можна проводити ввечері 22 вересня або вже протягом 23 вересня.

Для езотеричних традицій точність до хвилини не є головною.

Набагато важливішою вважається сама символіка переходу від світлої половини року до темної.

Що символізує осіннє рівнодення

У багатьох традиціях цей період пов'язаний із підбиттям підсумків.

Літо завершилося.

Урожай зібраний.

Рік переходить у більш спокійну і темну частину.

Тому рівнодення символічно пов'язують із трьома темами:

балансом;

вдячністю;

звільненням від зайвого.

Це момент, коли варто подивитися на те, що вже вдалося зробити протягом року, і зрозуміти, що більше не має сенсу нести далі.

Що варто зробити цього дня

Найпростіша практика рівнодення — підбити підсумки останніх місяців.

Запитайте себе:

що цього року вдалося?

що дало найбільше сил?

що, навпаки, постійно виснажувало?

яку справу настав час завершити?

від чого можна відмовитися без жалю?

Такі питання добре відповідають символіці рівноваги.

Приберіть зайве

Осінь у багатьох традиціях — час поступового очищення.

Тому напередодні рівнодення можна провести невелике прибирання.

Не обов'язково охоплювати весь дім.

Достатньо однієї зони.

Наприклад:

робочого столу;

шафи;

кухні;

телефону;

електронної пошти;

папки з документами.

Символічний сенс дуже простий:

звільнити простір перед наступним етапом року.

Подякуйте за те, що вже маєте

У сучасних езотеричних практиках осіннє рівнодення часто пов'язують із вдячністю.

Можна записати три речі, за які ви вдячні останнім місяцям.

Це можуть бути не лише великі досягнення.

Іноді важливими стають дуже прості речі:

людина, яка підтримала;

справа, яку вдалося завершити;

нове знайомство;

робота;

подорож;

важливе рішення.

Сенс практики не в тому, щоб переконувати себе, що все було добре.

А в тому, щоб побачити, що саме варто забрати із собою у наступний період.

Що залишити у минулому

На окремому аркуші можна записати те, що більше не хочеться переносити далі.

Наприклад:

стару образу;

почуття провини;

звичку відкладати рішення;

невдалий проєкт;

стосунки, які давно завершилися;

нереалістичне очікування.

Аркуш можна порвати або просто викинути.

Це лише символічна практика.

Вона не змінює реальність сама собою, але може допомогти чіткіше сформулювати власне рішення.

Простий ритуал рівнодення

Для нього не потрібно спеціальних предметів.

Можна запалити свічку.

Поставити поруч сезонні фрукти, яблука, горіхи або зерно.

Записати дві короткі колонки.

У першій:

«Що я забираю із собою».

У другій:

«Що я залишаю».

Після цього визначте одну конкретну дію, яку зробите протягом наступного тижня.

Наприклад:

завершите справу;

поговорите з людиною;

відмовитеся від непотрібного зобов'язання;

розпочнете новий проєкт.

Чого краще не робити

Не варто перетворювати рівнодення на день, коли потрібно терміново «очистити все життя».

Символічні практики мають сенс лише тоді, коли допомагають зрозуміти власні рішення.

Також не варто сприймати цей день як магічну межу, після якої все автоматично зміниться.

Найважливіше — не ритуал сам по собі, а те, що людина робить після нього.

Головна тема рівнодення

Осіннє рівнодення — це момент балансу між світлом і темрявою.

У символічному сенсі він нагадує:

не все потрібно продовжувати.

Не все потрібно рятувати.

І не все, що завершилося, було помилкою.

Іноді завершення одного циклу просто звільняє місце для наступного.

Астрономічні дані про рівнодення є науково визначеними. Астрологія, езотеричні практики, ритуали, Таро, руни та інші подібні системи не є науками й мають символічний або розважальний характер.

Нагадаємо, що раніше астрологиня назвала знаки зодіаку, які не хочуть жити біля моря

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