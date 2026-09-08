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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
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19
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2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які нізащо не підуть працювати у сферу обслуговування

Без сфери послуг ніяк не обійтися — її працівники допомагають нам практично в усіх сферах життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп / © Credits

Вони допомагають нам у тих ситуаціях, з якими ми самостійно не впоралися б, проте далеко не всі — попри високу зарплату та хороші кар’єрні перспективи — хочуть реалізовувати себе саме в цьому напрямі.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які нізащо не підуть працювати у сферу обслуговування.

Лев

Леви, якими б доброзичливими вони не були, у глибині душі все-таки вважають, що обслуговувати когось — це нижче їхньої королівської гідності. Можливо, вони й самі не завжди розуміють, чому відмовляються від такої роботи, навіть якщо їм пропонують чудові умови, але причина полягає саме в їхній зарозумілості.

Телець

Тельці відверто не хочуть під нікого підлаштовуватися, цілком щиро вважаючи, що час і сили їм слід витрачати винятково на себе, а не на інших людей. Хоча, якщо говорити зовсім чесно, то неабияку роль у такому рішенні відіграють властиві представникам цього знака лінощі.

Рак

Раки часто відмовляються від роботи у сфері обслуговування через побоювання не догодити своєму клієнту. Вони мимоволі замислюються над тим, що робити, якщо стрижка чи манікюр не сподобаються тому, кому вони їх робили: критичне зауваження не тільки призведе до фінансових втрат, а й завдасть удару по їхній самооцінці.

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