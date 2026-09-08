Астрологічний прогноз на 8 вересня

Смарагд / © Credits

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу під час роботи? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли будь-які професійні та фінансові проєкти виявляться успішними, особливо якщо докласти необхідних для цього зусиль.

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Символ дня: вітрильник.

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Стихія дня: вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір дня: синій, волошковий, сапфіровий.

Щасливі камені дня: аметист, смарагд, селеніт.

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За яку частину тіла відповідає: ноги, гомілки.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, вдасться швидко вилікувати, особливо якщо вчасно звернутися за медичною допомогою.

Харчування дня: небажано включати до раціону цитрусові та картоплю.

Стрижка дня: один із найкращих днів для відвідування салону краси.

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Сьогоднішні роботи на дачі: можна обрізати дерева та кущі, прибирати сміття на дачній ділянці.

Магія та містика дня: цей день сприятливий для проведення обрядів, у яких використовується магічна сила проточної води.

Сни дня: сни цієї ночі, як правило, містять важливу інформацію, але щоб зрозуміти її цінність, їх потрібно ретельно проаналізувати.

Табу дня: слід остерігатися переохолодження організму — протягів, вогкості та холодної води.

Цитата дня: «Час — найцінніший із усіх ресурсів» (Теофраст).

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