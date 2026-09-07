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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
97
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 8 вересня

Місяць — не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має значний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 8 вересня?

Місяць розповідає

День, коли наша інтуїція настільки розвинена, що значно перевершує розум. Тому, відповідаючи на важливе — як професійне, так і життєве — питання, слід довіряти своєму внутрішньому голосу, навіть якщо здаватиметься, що його «думка» суперечить раціональним поглядам на цю тему.

Місяць рекомендує

Цей день, незважаючи на те, що це будень, ідеально підходить для відпочинку, який, втім, необов’язково має бути пасивним: можна зайнятися тим, що наповнює вас енергією — наприклад, спортом. Цей час також сприятливий для того, щоб вирушати в різноманітні поїздки — як ділового, так і особистого характеру.

Місяць застерігає

Цього дня не варто підписувати важливі документи, особливо якщо від них залежить наше фінансове становище — слід докласти зусиль і перенести цю процедуру на інший день. Також цього дня — втім, як і завжди — не варто піддаватися емоціям: не стримавшись, ми можемо сказати або зробити те, про що згодом доведеться пошкодувати. Зірки також не рекомендують нам хвилюватися: розхитані нерви можуть негативно вплинути на стан здоров’я.

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