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Дмитро Гордон розкрив заробітки дітей від ексдружин та чи допомагає їм фінансово: "Вони не мажори"
У Дмитра Гордона семеро дітей від різних шлюбів. Повнолітні сини та донька вже самі себе забезпечують.
Український журналіст та інтерв’юер Дмитро Гордон розсекретив заробітки своїх дітей від колишніх дружин та зізнався, чи допомагає їм фінансово.
У знаменитості є три сина та чотири доньки від різних жінок. Журналіст на проєкті «Тур зірками» говорить, що повнолітні діти вже самі себе забезпечують. За словами Дмитра Гордона, вони не мажори, але живуть у комфорті. Фінансово журналіст їм не допомагає. Однак діти Дмитра Гордона здобули гарну освіту, при цьому він все оплачував. Інтерв’юер хоче, аби сини та доньки самі пробились у житті без його допомоги. При цьому журналіст може дати ту чи іншу пораду.
«У мене дуже багато дітей. Я щасливий від того, що дорослі діти, ті, кому за 18, вони прекрасно працюють, здобули гарну освіту з моєю фінансовою допомогою, звичайно. Вони не мажори, працюють, заробляють: хтось нормальні гроші, хтось більш ніж нормальні гроші. До мене ніхто не звертається за допомогою. Я хочу, щоб вони самі пробивались у житті. Мені подобається, як вони це роблять, поради завжди їм даю», — говорить журналіст.
Зазначимо, у Дмитра Гордона є семеро дітей. У першому шлюбу в журналіста народились сини Ростислав та Дмитро. Під час стосунків із другою дружиною на світ з’явились донька Єлизавета та син Лев. Зараз Дмитро Гордон проживає в шлюбі з журналісткою Олесею Бацман. У подружжя є три спільні доньки — Санта, Аліса та Ліана, які є єдиними неповнолітніми дітьми інтерв’юера.
Нагадаємо, нещодавно Дмитро Гордон обурився вчинку співачки Софії Ротару на початку повномасштабної війни. Також журналіст розкрив, де насправді живе артистка.