Дмитро Гордон розкрив заробітки дітей від ексдружин та чи допомагає їм фінансово: "Вони не мажори"

Дмитро Гордон / © instagram.com/gordondmytro

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Український журналіст та інтерв’юер Дмитро Гордон розсекретив заробітки своїх дітей від колишніх дружин та зізнався, чи допомагає їм фінансово.

У знаменитості є три сина та чотири доньки від різних жінок. Журналіст на проєкті «Тур зірками» говорить, що повнолітні діти вже самі себе забезпечують. За словами Дмитра Гордона, вони не мажори, але живуть у комфорті. Фінансово журналіст їм не допомагає. Однак діти Дмитра Гордона здобули гарну освіту, при цьому він все оплачував. Інтерв’юер хоче, аби сини та доньки самі пробились у житті без його допомоги. При цьому журналіст може дати ту чи іншу пораду.

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«У мене дуже багато дітей. Я щасливий від того, що дорослі діти, ті, кому за 18, вони прекрасно працюють, здобули гарну освіту з моєю фінансовою допомогою, звичайно. Вони не мажори, працюють, заробляють: хтось нормальні гроші, хтось більш ніж нормальні гроші. До мене ніхто не звертається за допомогою. Я хочу, щоб вони самі пробивались у житті. Мені подобається, як вони це роблять, поради завжди їм даю», — говорить журналіст.

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Дмитро Гордон із дітьми та дружиною / © instagram.com/alesiabatsman

Зазначимо, у Дмитра Гордона є семеро дітей. У першому шлюбу в журналіста народились сини Ростислав та Дмитро. Під час стосунків із другою дружиною на світ з’явились донька Єлизавета та син Лев. Зараз Дмитро Гордон проживає в шлюбі з журналісткою Олесею Бацман. У подружжя є три спільні доньки — Санта, Аліса та Ліана, які є єдиними неповнолітніми дітьми інтерв’юера.

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Гордон обурився вчинку співачки Софії Ротару на початку повномасштабної війни. Також журналіст розкрив, де насправді живе артистка.

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