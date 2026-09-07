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Зіркові бабусі та дідусі: Сієтаблаєв, Горбунов та інші українські знаменитості, що мають вже онуків
Українські знаменитості не лише виховують дітей, а й уже тішаться онуками. Дізнайтеся, хто зі зірок став бабусею чи дідусем та скільки онуків мають артисти.
Для багатьох українських знаменитостей статус бабусі чи дідуся настав значно раніше, ніж могли припустити їхні прихильники. Поки одні зірки виховують маленьких дітей, інші вже мають онуків і зізнаються, що ця роль відкрила для них абсолютно новий етап життя.
Хтось із них активно проводить час із малечею та ділиться сімейними світлинами, а хтось бачить онуків рідше через життя родини за кордоном. Редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати українських знаменитостей, які вже стали бабусями та дідусями.
Інна Білоконь («мама» Вєрки Сердючки) — уперше стала бабусею
Актриса Інна Білоконь, яку мільйони українців знають як сценічну «маму» Вєрки Сердючки, у 2024 році пережила одну з найважливіших подій у своєму житті. Знаменитість уперше стала бабусею.
У квітні 2024 року донька артистки Яна Макогон народила первістка. У родині з’явилася дівчинка, яку назвали Веронікою. Відтоді Інна Білоконь приміряла на себе нову роль, яка суттєво відрізняється від її яскравого сценічного образу.
За лаштунками концертів, перевтілень і багаторічної роботи поруч із Андрієм Данилком актриса насамперед залишається турботливою мамою, а тепер ще й бабусею. Поява маленької Вероніки стала особливою сімейною подією для всієї родини.
Юрій Горбунов став дідусем ще 15 років тому
Для багатьох прихильників Юрія Горбунова може стати несподіванкою той факт, що телеведучий уже багато років має онуку.
Шоумен став дідусем ще 2011 року. Тоді Ксенія — донька його першої дружини Людмили, яку Горбунов удочерив, — народила дівчинку Поліну.
Згодом життя розвело родину різними країнами. Нині Ксенія разом зі своєю сім’єю мешкає у США, тому дідусеві та онучці не завжди вдається часто бачитися, проте ведучий підтримує звязок на відстані.
Ахтем Сеітаблаєв став hart-baba
Особливий статус дідуся має і режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв. У січні 2023 року його старша донька Назли народила дівчинку Аріану.
Відтоді в житті знаменитості з’явилася ще одна важлива роль. Ахтем Сеітаблаєв не приховує теплих почуттів до онуки та час від часу ділиться сімейними моментами.
Водночас артист називає себе дідусем кримськотатарською мовою — hart-baba. Для Сеітаблаєва це не просто новий сімейний статус, а й можливість передавати наступному поколінню свою культуру, традиції та родинну історію.
Поява маленької Аріани стала особливою подією для великої родини актора, який завжди тепло говорить про своїх дітей.
Ольга Сумська — бабуся двох онуків
Одна з найвідоміших українських акторок Ольга Сумська також уже давно має статус бабусі.
Старша донька артистки Антоніна Паперна стала мамою двох дітей. У Ольги Сумської є онука Єва та онук Данило.
Нині родина не ділиться подробицями своїх стосунків і не розповідає публічно, чи підтримують вони зв’язок. Відомо лише, що після початку повномасштабної війни Антоніна залишилася жити в Росії разом зі своїм чоловіком та дітьми.
Для багатьох шанувальників Сумська досі асоціюється з образом однієї з найкрасивіших та найяскравіших українських акторок, тому її статус бабусі часом викликає щире здивування.
Віктор Павлік має двох онуків
Співак Віктор Павлік є багатодітним батьком і водночас уже має двох онуків.
Старший онук артиста Давид народився ще 2009 року. Хлопчик — син старшого сина співака Олександра Павліка.
Також онук з’явився у Віктора Павліка завдяки його доньці Христині. Таким чином артист уже встиг не лише побути батьком дорослих дітей, а й приміряти на себе роль дідуся.
Водночас у житті виконавця є й маленький син Михайло, якого йому народила дружина Катерина Реп’яхова. Тож сімейна ситуація Павліка є доволі незвичною: артист одночасно виховує маленьку дитину та має онуків.
Саме такі історії вкотре руйнують стереотип про те, що дідусь чи бабуся обов’язково означають завершення активного батьківства.
Семен Горов — дідусь трьох онуків
Режисер та кліпмейкер Семен Горов також може похвалитися великою родиною.
Знаменитість став дідусем завдяки своїй доньці — телеведучій та акторці Стасі Ровінській. Нині він має трьох онуків.
Першого онука, якого назвали Еваном, Стася народила 2014 року. Згодом їхня велика родина стала ще більшою.
Семен Горов відомий українцям насамперед завдяки роботі у світі музики та телебачення. Однак поза професією режисер має ще одну важливу роль — роль дідуся.
Статус бабусі чи дідуся зовсім не означає, що знаменитості залишають активне життя або відходять від кар’єри. Історії українських зірок це яскраво демонструють.
Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua писала, якими були перші виступи українських зірок. Наприклад, співачка Оля Полякова виходила на сцену без корони, а артистка Тіна Кароль брала участь у «Караоке на Майдані».