Що відбувається в особистому житті Дмитра Комарова після розлучення: ведучий заінтригував відповіддю

Дмитро Комаров / © ТСН

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Відомий український телеведучий і мандрівник Дмитро Комаров відповів на запитання, що відбувається в його особистому житті.

Так, у березні 2025 року журналіст оголосив про розлучення з дружиною Олександрою Кучеренко. Відтоді про особисте життя Дмитра Комарова нічого невідомо, оскільки він ретельно приховує його від публіки. Однак ведуча проєкту «Наодинці з Гламуром» спробувала довідатися: вільне чи зайняте серце мандрівника.

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На що ведучий дав доволі цікаву відповідь. Дмитро Комаров ані підтвердив, що у стосунках, ані спростовував це. Натомість він лиш лаконічно видав: «Наступне запитання».

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«Я дам вам відповідь. Я цієї відповіді навчився у пана Кирила Буданова. Наступне запитання!» — відповів мандрівник.

Дмитро Комаров / © пресслужба каналу "1+1"

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Дмитро КОМАРОВ: таємні зйомки, життя після розлучення та дружбу з ПОНОМАРЬОВИМ | ЕКСКЛЮЗИВ

Зазначимо, Дмитро Комаров не з тих, хто виставляє особисте життя на показ. Проте деякі подробиці все ж таки не вдається приховати. Зокрема, 2019 року він таємно одружився з Олександрою Кучеренко. Проте 2025-го пара неочікувано розлучилась. Причин вони не розкрили, а лиш запевнили, що це відбулось без скандалів та образ одне на одного.

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Комаров після тривалої паузи з’явився на публіці. Журналіст відвідав світську подію.

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