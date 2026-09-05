Завершення служби не зупиняє внутрішню війну: що таке когнітивна іммобільність / © Credits

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Для військових завершення служби чи повернення з зони бойових дій не завжди стає чіткою межею між «там» і «тут». Тіло може повернутися до звичного життя, але свідомість продовжує реагувати на пережите так, ніби небезпека все ще поруч, про це розповіло видання Psychology Today

Спогади про бойові події можуть раптово виникати серед звичайних буденних ситуацій. Запах, звук, дата, розмова чи певна пора року здатні нагадати про травматичний досвід. Минуле ніби проникає у теперішнє та змушує людину знову переживати те, що вже відбулося.

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Саме тут може виникати відчуття, яке важко пояснити тим, хто не переживав війну: дім більше не відчувається домом. Змінюється не лише навколишній світ, а й сама людина. Її попередні уявлення про безпеку, близькість, майбутнє та власне життя можуть більше не працювати. Цей стан може супроводжуватися відчуженням, тривогою, труднощами у спілкуванні з близькими, проблемами зі сном, алкоголем або іншими способами втекти від спогадів.

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Що таке когнітивна іммобільність

Когнітивна іммобільність — стан психологічної «зупинки», коли людина залишається ментально прив’язаною до певного місця, періоду чи травматичного досвіду. У випадку військових таким місцем може бути бойове середовище. Людина продовжує жити спогадами про нього, порівнювати з ним теперішнє життя та відчувати, що саме там вона почувалася зрозумілою чи «на своєму місці».

Парадокс полягає у тому, що бойова зона була надзвичайно небезпечною, але після повернення мирне життя іноді здається ще складнішим. На війні існували чіткі завдання, правила та постійна концентрація на виживанні. Вдома з’являються буденні проблеми, сімейні ролі, робота, невизначеність і необхідність знову будувати майбутнє.

Тому бажання повернутися до знайомого середовища не обов’язково означає, що людина сумує за небезпекою. Іноді це може бути спробою повернути собі відчуття контролю, сенсу чи тієї версії себе, яка залишилася в минулому.

Етапи психологічного «застрягання»

Когнітивну іммобільність можна умовно розглядати як процес, який проходить кілька етапів.

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Перший — усвідомлення та відокремлення. Людина починає помічати, що минулий досвід продовжує впливати на неї. Спогади повертаються, знайомі образи та звуки викликають сильні емоції, а теперішнє життя дедалі важче повноцінно відчувати.

На цьому етапі може з’явитися відчуття, що людина стала іншою. Їй складно пояснити близьким, чому колишні речі більше не тішать, чому звичайне життя здається чужим і чому повернення додому не принесло очікуваного полегшення.

Другий етап — повернення чи пошук втраченого. Людина намагається ментально чи фізично повернутися до того, що залишилося у минулому. Вона може постійно прокручувати спогади, шукати колишні відчуття, уникати теперішнього чи романтизувати період, який насправді був травматичним.

Це найболісніша частина процесу. Пригнічені спогади можуть виходити на поверхню та провокувати сильну тривогу, гнів, відчай, депресивні стани й інші психологічні труднощі.

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Третій етап — стабілізація. Він починається тоді, коли людина поступово перестає намагатися повернути минуле та починає будувати життя навколо того, що має зараз. Йдеться не про забуття пережитого, а про можливість інтегрувати цей досвід у власну історію та знову звернути увагу на майбутнє.

Людина повертає собі цінності, формує нові цілі та поступово відновлює зв’язок із теперішнім.

Невидимі рани

Когнітивну іммобільність не варто розглядати як просту нездатність «забути війну». Після бойового досвіду можуть розвиватися різні психологічні реакції, зокрема посттравматичний стресовий розлад (ПТСР). Іноді вони проявляються не одразу, а через місяці чи роки.

Особливість таких травм у тому, що їх не завжди можна побачити. Фізичне поранення очевидне, воно має конкретні симптоми та потребує лікування. Психологічна травма може залишатися непомітною для оточення, хоча її вплив на життя людини буває не менш серйозним.

Саме тому важливо не вимагати від військового чи ветерана «просто повернутися до нормального життя». Повернення — це процес, а не один день у календарі. Підтримка після бойового досвіду має бути не менш важливою, ніж підготовка до нього. Потрібні доступна психологічна допомога, уважне ставлення близьких, професійний супровід і середовище, у якому людині не доведеться приховувати свої переживання через страх осуду чи нерозуміння.

Як «повернутися додому»

Війна може закінчитися для людини фізично у момент, коли вона залишає зону бойових дій. Проте психологічне повернення часто відбувається значно повільніше.

Важливо дозволити собі визнати, що після пережитого людина справді може бути іншою. І це не означає слабкість або неспроможність адаптуватися. Травматичний досвід змінює сприйняття світу, тож для відновлення потрібні час, безпека та підтримка.

Головне завдання полягає не у тому, щоб стерти минуле. Його неможливо просто вимкнути. Натомість важливо навчитися жити з власною історією так, щоб вона більше не визначала кожен момент сьогодення.

Війна може залишити після себе невидимі рани, але вони не повинні залишатися невизнаними. Справжнє повернення додому починається тоді, коли людина отримує можливість не просто залишити поле бою, а поступово відчути себе присутньою у власному житті.

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