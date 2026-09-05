Улюблений десерт Емі Адамс: рецепт із 2 інгредієнтів

Емі Адамс / © Associated Press

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Емі Адамс звикла перевтілюватися на екрані в абсолютно різних героїнь, але нещодавно акторка розповіла про свої справжні гастрономічні вподобання, про це розповіло видання EatingWell. Вона розповіла про улюблене незвичне поєднання продуктів — морозиво з оливковою олією. І хоча на перший погляд комбінація звучить досить дивною, Адамс переконана, що вершковість морозива та насичений смак хорошої оливкової олії чудово смакують разом.

Десерт із кінематографічною історією

Любов Емі Адамс до цього поєднання почалася під час знімання фільму «Джулі та Джулія». Саме режисерка Нора Ефрон познайомила акторку з незвичайним десертом. Для Адамс ця історія має особливий шарм, адже у фільмі вона зіграла Джулі Павелл, блогерку та прихильницю кулінарії, поруч із Меріл Стріп у ролі легендарної Джулії Чайлд. Тож не дивно, що гастрономічне відкриття зі знімального майданчика залишилося з акторкою на роки.

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Сьогодні вона зазвичай обирає морозиво зі смаком оливкової олії, але під час шоу спробувала звичайне ванільне морозиво з оливковою олією зверху і залишилася задоволена. Її головна порада проста: додати трохи морської солі, щоб урівноважити насичений смак.

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Інші улюблені страви

Попри любов до незвичайного морозива, Адамс зізналася, що загалом не надто захоплюється солодким. Її улюблений перекус на заправці — м’ясні снеки.

А от найтепліші гастрономічні спогади пов’язані з дитинством. Емі виросла у родині, де було семеро дітей, тому походи у ресторани та особливі частування траплялися нечасто. Саме тому Taco Bell (мережа ресторанів швидкого харчування мексиканської кухні) для неї був справжньою подією.

Її класичне замовлення — тако чи буріто з квасолею та сиром із додатковою цибулею. Те саме буріто вона обожнювала ще у старших класах, де часто запивала його Mountain Dew (безалкогольний сильногазований прохолодний напій).

Домашнє приготування

Якщо поєднання морозива з оливковою олією вас заінтригувало, повторити його вдома простіше простого. Візьміть якісне ванільне морозиво, полийте невеликою кількістю хорошої оливкової олії та додайте дрібку морської солі.

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Іноді для нового гастрономічного відкриття потрібно лише два інгредієнти та трохи сміливості.

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