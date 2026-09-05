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Помідори з сиром і часником у духовці: рецепт закуски для святкового столу
Це легка, гаряча закуска, яка підійде як на щодень, так і на святковий стіл.
Соковиті, ароматні помідори під апетитною сирною скоринкою запікаються в духовці — це дуже просто, швидко і смачно.
Інгредієнти:
помідори — 500 г;
твердий сир — 60 г;
зелень (кріп, петрушка).
Для маринаду:
оливкова олія — 4 ст. л.;
прованські трави — 1 ч. л.;
часник — 2 зубчики;
мелений чорний перець;
сіль;
Приготування:
Помийте помідори, висушіть їх паперовим рушником. Розріжте навпіл поперек і маленькою ложкою видаліть серцевину.
Часник очистіть і пропустіть через прес.
Твердий сир натріть на дрібній тертці.
Для маринаду: у мисці змішайте оливкову олію, прованські трави, часник, мелений чорний перець, сіль і залийте цією сумішшю половинки помідорів, залиште на 20–30 хвилин.
Викладіть помідори на застелений пергаментом деко зрізом догори. У кожну половинку помідорів викладіть сирну начинку та полийте рештою маринаду.
Запікайте у попередньо розігрітій духовці до 200 градусів протягом 10–12 хвилин. Перекладіть на тарілку, посипте зеленню та подайте до столу.
Поради:
Помідори обирайте стиглі, але міцні.