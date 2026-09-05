Помідори з сиром і часником у духовці: рецепт закуски для святкового столу

Помідори з сиром і часником у духовці / © Credits

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Соковиті, ароматні помідори під апетитною сирною скоринкою запікаються в духовці — це дуже просто, швидко і смачно.

Інгредієнти:

помідори — 500 г;

твердий сир — 60 г;

зелень (кріп, петрушка).

Для маринаду:

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оливкова олія — 4 ст. л.;

прованські трави — 1 ч. л.;

часник — 2 зубчики;

мелений чорний перець;

сіль;

Приготування:

Помийте помідори, висушіть їх паперовим рушником. Розріжте навпіл поперек і маленькою ложкою видаліть серцевину.

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Часник очистіть і пропустіть через прес.

Твердий сир натріть на дрібній тертці.

Для маринаду: у мисці змішайте оливкову олію, прованські трави, часник, мелений чорний перець, сіль і залийте цією сумішшю половинки помідорів, залиште на 20–30 хвилин.

Викладіть помідори на застелений пергаментом деко зрізом догори. У кожну половинку помідорів викладіть сирну начинку та полийте рештою маринаду.

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Запікайте у попередньо розігрітій духовці до 200 градусів протягом 10–12 хвилин. Перекладіть на тарілку, посипте зеленню та подайте до столу.

Поради:

Помідори обирайте стиглі, але міцні.

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