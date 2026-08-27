Грибні BBQ-бомби з моцарелою: рецепт оригінальної закуски

Грибні BBQ-бомби з моцарелою tiktok.com/@kubfood

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Якщо звичайні шампіньйони на грилі вже трохи набридли, саме час перетворити їх на справжні BBQ-бомби. Готуються вони просто, мають дуже апетитний вигляд, а всередині ховають приємний сюрприз — кульку мінімоцарели, яка під час смаження перетворюється на ніжну сирну начинку. Про рецепт їхнього приготування розповів фудблогер Олександр Кубицький.

Грибні BBQ-бомби з моцарелою tiktok.com/@kubfood

Інгредієнти

великі шампіньйони

яловичий фарш

червоний солодкий перець

синя цибуля

зелень

мінімоцарела

бекон

сіль

чорний перець

паприка

Для заправки

олія

часник

гострий перець

зелень

Грибні BBQ-бомби з моцарелою tiktok.com/@kubfood

Грибні BBQ-бомби з моцарелою tiktok.com/@kubfood

Приготування

У шампіньйонів видаліть ніжки та обережно зачистьте середину. Фарш змішайте з дрібно нарізаними солодким перцем, синьою цибулею та зеленню. Додайте сіль, паприку, чорний перець та добре вимішайте. Наповніть гриби м’ясною начинкою, у центр кожного сховайте кульку мінімоцарели, а потім щільно обгорніть беконом. Викладіть BBQ-бомби на мангал і готуйте на повільному жарі, перевертайте з усіх боків, поки м’ясо та гриби повністю не приготуються, а бекон не стане апетитно рум’яним. Готові гарячі бомби щедро змастіть ароматною заправкою з олії, часнику, гострого перцю та зелені та одразу подавайте.

Соковите м’ясо, розплавлена моцарела, ароматні гриби та бекон створюють ту саму комбінацію, яку хочеться готувати на кожному літньому BBQ.

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