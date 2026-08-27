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Грибні BBQ-бомби з моцарелою: рецепт оригінальної закуски
Великі шампіньйони, соковитий яловичий фарш, розплавлена моцарела та хрусткий бекон — все це інгредієнти до рецепта закуски для мангала, яка зникає зі столу за лічені хвилини.
Якщо звичайні шампіньйони на грилі вже трохи набридли, саме час перетворити їх на справжні BBQ-бомби. Готуються вони просто, мають дуже апетитний вигляд, а всередині ховають приємний сюрприз — кульку мінімоцарели, яка під час смаження перетворюється на ніжну сирну начинку. Про рецепт їхнього приготування розповів фудблогер Олександр Кубицький.
Інгредієнти
великі шампіньйони
яловичий фарш
червоний солодкий перець
синя цибуля
зелень
мінімоцарела
бекон
сіль
чорний перець
паприка
Для заправки
олія
часник
гострий перець
зелень
Приготування
У шампіньйонів видаліть ніжки та обережно зачистьте середину.
Фарш змішайте з дрібно нарізаними солодким перцем, синьою цибулею та зеленню.
Додайте сіль, паприку, чорний перець та добре вимішайте.
Наповніть гриби м’ясною начинкою, у центр кожного сховайте кульку мінімоцарели, а потім щільно обгорніть беконом.
Викладіть BBQ-бомби на мангал і готуйте на повільному жарі, перевертайте з усіх боків, поки м’ясо та гриби повністю не приготуються, а бекон не стане апетитно рум’яним.
Готові гарячі бомби щедро змастіть ароматною заправкою з олії, часнику, гострого перцю та зелені та одразу подавайте.
Соковите м’ясо, розплавлена моцарела, ароматні гриби та бекон створюють ту саму комбінацію, яку хочеться готувати на кожному літньому BBQ.