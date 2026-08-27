Київ може залишитися без тепла на тижні й навіть місяці: експерт попередив про ризик

Опалення (ілюстративне фото) / © iStock

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Київ може залишитися без опалення на тривалий час навіть після відновлення пошкоджених теплоелектроцентралей, оскільки вони й надалі залишатимуться вразливими до нових російських ударів.

Таку думку висловив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі «Новини.Live».

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«Навіть при відновленні ТЕЦ ми можемо залишитися без тепла на місяці», — заявив він.

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За словами експерта, ситуація з Дарницькою ТЕЦ-4 поки залишається невизначеною, водночас відновлювальні роботи на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 тривають.

Попенко наголосив, що навіть повне відновлення теплоелектроцентралей не гарантуватиме стабільного теплопостачання столиці.

«Російські ракети в будь-який момент при дуже мінусовій погоді можуть розбити ці ТЕЦ, і Київ може залишитися на певний час без тепла», — сказав він.

Експерт також нагадав, що Київ уже стикався з тривалими перебоями з опаленням, коли мешканці окремих районів залишалися без тепла протягом кількох тижнів.

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Опалювальний сезон в Україні: чого очікувати

Майбутній опалювальний сезон в Україні може виявитися одним із найскладніших, причому особливо серйозні ризики є для Києва.

Народний депутат Сергій Козир раніше заявляв, що значна частина теплоелектроцентралей пошкоджена або зруйнована, а швидко відновити їх неможливо. За його словами, підготовка до зими та реалізація плану стійкості також відстають від графіка.

«Зима буде дуже важкою. Потрібно готуватися. Людям слід задуматися, як вони її проходитимуть», — наголосив Козир.

Раніше прем’єр-міністр Сергій Корецький також попереджав, що зима 2026–2027 років може бути не легшою, а навіть складнішою за попередню через посилення російських атак на енергетичну та цивільну інфраструктуру.

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Уряд виділив 35 млрд грн на підготовку до опалювального сезону та реалізацію планів стійкості. Водночас близько 19,5 тисячі шкіл і дитсадків уже забезпечені генераторами, сонячними панелями або накопичувачами енергії, ще 220 закладів мають отримати додаткове обладнання.

У Кабміні наголошують, що країна має бути готовою до можливих тривалих відключень електроенергії взимку.

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