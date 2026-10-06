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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Чи можливо побудувати в Києві тунель під Дніпром: експерт ошелешив поясненням

Експерт із транспортного планування Дмитро Беспалов розповів, скільки коштуватиме будівництво тунелю під Дніпром у Києві.

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Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
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Експерт пояснив, чи можливо побудувати тунель під Дніпром

Експерт пояснив, чи можливо побудувати тунель під Дніпром / © Getty Images

Зведення тунелю під Дніпром Києву коштуватиме щонайменше 1,5 мільярда євро.

Про це в коментарі ТСН.ua розповів експерт із транспортного планування Дмитро Беспалов.

За його словами, тунельні рішення коштують приблизно втричі дорожче за мостові переходи, тому сума в 1,5 млрд євро за тунельний проєкт у столиці цілком реалістична.

«Навіть якщо гроші знайдуться, проєктувати тунель будуть рік-два, а будувати ще 4–5 років, тому від нинішніх ударів по мостах він не врятує. Фінансувати його під час війни з бюджету теж навряд чи вдасться, тож гроші можуть дати лише міжнародні партнери або тунель будуватимуть через державно-приватне партнерство (ДПП)», — зазначив фахівець.

Він додав, що через тривалі терміни проєктування і будівництва, а також відсутність бюджетного фінансування під час повномасштабної війни реалізація подібного масштабного інфраструктурного проєкту найближчими роками малоймовірна.

Більше читайте в матеріалі: «Об’єкт №1» Сталіна, або тунель під Дніпром у Києві: що відомо про секретне будівництво століття

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