Чи можливо побудувати в Києві тунель під Дніпром: експерт ошелешив поясненням

Експерт пояснив, чи можливо побудувати тунель під Дніпром / © Getty Images

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Зведення тунелю під Дніпром Києву коштуватиме щонайменше 1,5 мільярда євро.

Про це в коментарі ТСН.ua розповів експерт із транспортного планування Дмитро Беспалов.

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За його словами, тунельні рішення коштують приблизно втричі дорожче за мостові переходи, тому сума в 1,5 млрд євро за тунельний проєкт у столиці цілком реалістична.

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«Навіть якщо гроші знайдуться, проєктувати тунель будуть рік-два, а будувати ще 4–5 років, тому від нинішніх ударів по мостах він не врятує. Фінансувати його під час війни з бюджету теж навряд чи вдасться, тож гроші можуть дати лише міжнародні партнери або тунель будуватимуть через державно-приватне партнерство (ДПП)», — зазначив фахівець.

Він додав, що через тривалі терміни проєктування і будівництва, а також відсутність бюджетного фінансування під час повномасштабної війни реалізація подібного масштабного інфраструктурного проєкту найближчими роками малоймовірна.

Більше читайте в матеріалі: «Об’єкт №1» Сталіна, або тунель під Дніпром у Києві: що відомо про секретне будівництво століття

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