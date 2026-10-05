Чому «накрити» міст від дронів не так просто: експерт розкрив головну проблему

Міст у Києві / © УНІАН

Реклама

Захищати мости від російських дронів за допомогою антидронових сіток, металевих листів чи інших додаткових конструкцій може бути неефективно. Такі рішення збільшують постійне навантаження на споруду й відповідно зменшують допустиме навантаження від транспорту.

Про це розповів доцент кафедри мостів, тунелів і гідротехнічних споруд Національного транспортного університету Андрій Корецький в ефірі «Київ24».

Реклама

За його словами, міст принципово відрізняється від енергетичних об’єктів, які можна прикривати антидроновими сітками чи іншими інженерними конструкціями.

Реклама

«Міст — це не підстанція. Сама конструкція суттєво відрізняється від об’єктів, які захищають тими самими антидроновими сітками або першим чи другим рівнем захисту енергетики», — пояснив Корецький.

Експерт наголосив: теоретично на міст можна встановити додаткові сітки, металеві пластини чи інші конструкції, однак з інженерного погляду це створить додаткове навантаження.

«Якщо ми щось навішуємо на міст, ми маємо розуміти, що це збільшує навантаження на міст», — сказав він.

Корецький пояснив, що загальне навантаження на міст складається з постійного — передусім власної ваги конструкції — і тимчасового, до якого належить рух автомобілів та вплив зовнішніх умов.

Реклама

«Якщо ми збільшуємо постійну частину, ми зменшуємо тимчасову частину», — зазначив експерт.

Тому, на його думку, просто «обвішувати» мости сітками чи металевими листами — сумнівне рішення з погляду ефективності.

Що може краще захистити мости

Найбільш дієвим варіантом Корецький вважає локальну або об’єктову протиповітряну оборону, яка безпосередньо прикриватиме критичну транспортну інфраструктуру.

«Найбільш ефективна система захисту — це дійсно, можливо, якесь локальне або об’єктове ППО», — наголосив він.

Реклама

Експерт також згадав інформацію про встановлення автоматичних турелей для захисту критичної транспортної інфраструктури.

Водночас Корецький зауважив, що Росія продовжує вдосконалювати засоби удару. Зокрема, нині Україна стикається з масовим застосуванням реактивних безпілотників, що створює додаткові вимоги до систем захисту мостів.

У Києві готують резервні переправи та посилюють захист мостів

Раніше ми писали, що у Києві планують створити резервні маршрути між лівим і правим берегами Дніпра на випадок пошкодження або перекриття мостів. Йдеться про насипні дамби з понтонними переправами, а в перспективі також розглядають будівництво тунелю під Дніпром.

За словами міністра відновлення Миколи Калашника, місця для резервних переправ уже визначили. Їх спорудження може тривати до трьох місяців, а пропускна спроможність має становити щонайменше половину від тієї, яку забезпечують наявні мости.

Паралельно Україна вже застосовує автоматизовані турелі для захисту мостових переходів від дронів. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомляв, що за допомогою таких установок уже вдалося збити реактивні БпЛА, зокрема «Герань-5».

За його словами, у системах використовується машинний зір та елементи штучного інтелекту, що дає змогу працювати навіть по швидкісних цілях. Водночас зона ефективного ураження таких турелей залишається обмеженою через використання кулеметного озброєння.

Новини партнерів

Новини партнерів