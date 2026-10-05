Почему «накрыть» мост от дронов не так просто: эксперт раскрыл главную проблему

Мост в Киеве / © УНИАН

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Защищать мосты от российских дронов с помощью антидроновых сеток, металлических листов или других дополнительных конструкций может быть неэффективно. Такие решения увеличивают постоянную нагрузку на сооружение и соответственно уменьшают допустимую нагрузку от транспорта.

Об этом рассказал доцент кафедры мостов, тоннелей и гидротехнических сооружений Национального транспортного университета Андрей Корецкий в эфире «Киев24».

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По его словам, мост принципиально отличается от энергетических объектов, которые можно прикрывать антидроновыми сетями или другими инженерными конструкциями.

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«Мост – это не подстанция. Сама конструкция существенно отличается от объектов, которые защищают теми же антидроновыми сетями или первым или вторым уровнем защиты энергетики», — пояснил Корецкий.

Эксперт подчеркнул, что теоретически на мост можно установить дополнительные сетки, металлические пластины или другие конструкции, однако с инженерной точки зрения это создаст дополнительную нагрузку.

«Если мы что-то навешиваем на мост, мы должны понимать, что это увеличивает нагрузку на мост», — сказал он.

Корецкий объяснил, что общая нагрузка на мост состоит из постоянной — прежде всего собственной тяжести конструкции — и временной, к которой относится движение автомобилей и влияние внешних условий.

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"Если мы увеличиваем постоянную часть, мы уменьшаем временную часть", - отметил эксперт.

Поэтому, по его мнению, просто обвешивать мосты сетками или металлическими листами — сомнительное решение с точки зрения эффективности.

Что может лучше защитить мосты

Наиболее действенным вариантом Корецкий считает локальную или объектовую противовоздушную оборону, которая будет непосредственно прикрывать критическую транспортную инфраструктуру.

«Самая эффективная система защиты — это действительно, возможно, какое-нибудь локальное или объектовое ПВО», — подчеркнул он.

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Эксперт также упомянул информацию об установке автоматических турелей для защиты критической транспортной инфраструктуры.

В то же время, Корецкий отметил, что Россия продолжает совершенствовать средства удара. В частности, Украина сталкивается с массовым применением реактивных беспилотников, что создает дополнительные требования к системам защиты мостов.

В Киеве готовят резервные переправы и усиливают защиту мостов

Ранее мы писали, что в Киеве планируется создать резервные маршруты между левым и правым берегами Днепра на случай повреждения или перекрытия мостов. Речь идет о насыпных дамбах с понтонными переправами, а в перспективе также рассматривают строительство тоннеля под Днепром.

По словам министра обновления Николая Калашника, места для резервных переправ уже определили. Их сооружение может длиться до трех месяцев, а пропускная способность должна составлять не менее половины той, которую обеспечивают имеющиеся мосты.

Параллельно Украина уже применяет автоматизированные турели для защиты мостовых переходов от дронов. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщал, что с помощью таких установок уже удалось сбить реактивные БПЛА, в частности Герань-5.

По его словам, в системах используется машинное зрение и элементы искусственного интеллекта, что позволяет работать даже по скоростным целям. В то же время, зона эффективного поражения таких турелей остается ограниченной из-за использования пулеметного вооружения.

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