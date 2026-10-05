Зачем сыпать соль в унитаз: полезный лайфхак, который поможет избавиться от многих проблем

Зачем сыпать соль в унитаз / © Фото из открытых источников

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Обычная поваренная соль может стать неожиданным помощником не только на кухне, но и при уборке. Хозяйки используют ее для ухода за сантехникой, а один из самых простых лайфхаков — насыпать соль в унитаз. Она может помочь справиться с легким загрязнением, неприятным запахом и частью отложений, если использовать этот народный метод в качестве дополнительного ухода.

Раньше мы писали, чем помыть пол, чтобы в доме не было пауков.

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Зачем сыпать соль в унитаз

Соль обладает легким абразивным действием, поэтому ее кристаллы могут помогать отделять поверхностную грязь во время последующей очистки. Кроме того, такой способ часто используется для освежения сантехники и поддержания ее чистоты.

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Особенно полезен трюк, если в унитазе появился легкий налет или неприятный запах, но ситуация еще не требует специального средства для глубокой очистки.

В то же время, не следует считать соль дезинфектором: исследования и рекомендации специалистов не подтверждают, что обычное количество поваренной соли в унитазе способно надежно уничтожать болезнетворные микроорганизмы.

Как правильно использовать соль

Для домашней очистки можно взять примерно полстакана обычной поваренной соли. Равномерно насыпьте ее в воду в чаше унитаза и оставьте на 20–30 минут.

После этого хорошо пройдитесь ершиком по стенкам чаши и смойте воду. Если загрязнение невелико, процедура поможет освежить сантехнику без сложных манипуляций. Еще один вариант — оставить соль на несколько часов или на ночь, когда унитазом никто не пользуется.

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Наиболее уместно использовать этот метод для регулярного ухода. Соль может быть полезна как простой абразив при очистке легкого поверхностного налета, а также помочь освежить чашу унитаза.

Если вода начала медленно сходить, соль иногда используют как домашний способ для начальной очистки слива. Однако сильное засорение она не устранит, в такой ситуации требуется механический способ очистки или помощь сантехника.

Соль следует воспринимать как дополнительный домашний трюк, а не замену полноценной очистке и дезинфекции. Также не стоит смешивать соль с разными химическими средствами наугад. Особо опасно комбинировать бытовую химию, если вы не знаете, какая реакция между ее компонентами произойдет.

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