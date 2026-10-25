Вучич проиграл досрочные выборы: кто сломал его многолетнее доминирование в Сербии

Александр Вучич / © Associated Press

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Александар Вучич признал поражение на досрочных парламентских выборах в Сербии. По его словам, победу одержал «Студенческий список», сформированный на фоне почти двухлетних антиправительственных протестов.

Об этом сообщает The Straits Times.

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«У нас еще нет окончательных результатов, но на основе выборки понятно, что мы проиграли эти выборы. Победил "Студенческий список"», - заявил Вучич.

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По его оценке, студенческое движение может получить от 135 до 140 мест в 250-местном парламенте, тогда как его Сербская прогрессивная партия — около 105. Вучич заявил, что другие политические силы в парламент не проходят.

Эти выборы стали самым серьезным вызовом многолетнему политическому доминированию Вучича. Он впервые возглавил правительство Сербии в 2014 году, а затем стал президентом. На нынешних выборах он баллотировался в должность премьер-министра.

Как студенческое движение стало главным соперником Вучича

Как пишет агентство Reuters, досрочные выборы состоялись после почти двух лет масштабных студенческих протестов. Они начались после трагедии в Нови-Саде 2024 года, когда в результате обрушения навеса на железнодорожном вокзале погибли 16 человек. Протестующие требовали ответственности за трагедию и борьбу с коррупцией.

Со временем студенческое движение получило широкую поддержку и превратилось в главного политического соперника Вучича. В его избирательный список вошли 250 кандидатов, среди которых преподаватели университетов, актеры и фермеры. Возглавил список кардиолог Илья Срданович.

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Главными пунктами программы студентов стали борьба с коррупцией и изменения в системе образования.

Выборы также отметились рекордной активностью избирателей: по состоянию на 19:00 явка составила 67,6% - самый высокий показатель в Сербии со времени распада Югославии в 1992 году.

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В июле 2026 года премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну внезапно подал в отставку, объяснив это тем, что больше не может выполнять свои обязанности в соответствии с собственными принципами. В то же время, он не заявлял о завершении политической карьеры.

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В июне об отставке объявил премьер Великобритании Кир Стармер. Решение он принял на фоне внутрипартийного давления, однако должен оставаться в должности до избрания нового лидера Лейбористской партии.

Другой сценарий был в Армении: Никол Пашинян подал в отставку в августе перед началом работы нового парламента. После победы его партии на выборах он снова возглавил правительство.

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