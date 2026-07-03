Премьер Молдовы Мунтяну внезапно подал в отставку: что известно

Александру Мунтяну подал в отставку

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Глава правительства Молдовы Александру Мунтяну 3 июля неожиданно заявил, что уходит с поста. Свое решение премьер-министр объяснил невозможностью в дальнейшем работать в соответствии с собственными ориентировами.

Об этом политик сообщил в социальных сетях.

Премьер-министр Молдовы внезапно ушел в отставку

«Я принял предложение быть премьером с большой ответственностью и твердым убеждением, что я смогу поспособствовать изменениям к лучшему. В тот момент, когда я понял, что дальше не смогу выполнять свою роль по моим принципам и убеждениям, я решил уйти», — пишет Мунтяну.

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Александр Мунтяну выразил благодарность правительственной команде за совместную работу и заверил, что продолжит «служить своей стране», независимо от должности или места жительства.

Вероятной причиной такого шага ловли правительства стали коррупционные скандалы, всколыхнувшие страну за последние дни. В частности, накануне, 2 июля, правоохранители задержали государственного секретаря Министерства сельского хозяйства по подозрению во взяточничестве.

Кроме того, появилась информация о том, что назначенный действующей властью руководитель агентства по безопасности гражданской авиации MOLDATSA имеет поддельный диплом о высшем образовании и свидетельстве пилота.

Напомним, Александру Мунтяну возглавил молдавское правительство относительно недавно — он начал работу в должности премьера осенью 2025 года.

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Молдова: последние новости

Напомним, законопроект о возможном объединении Румынии и Молдовы автоматически прошел этап рассмотрения в Палате депутатов без проведения голосования по истечении предусмотренного законом 45-дневного срока. Инициатива, которую 14 апреля подали депутаты ультраправой партии SOS România, теперь передана в Сенат Румынии для принятия окончательного решения.

Как сообщает Digi24, документ уже получил отрицательные выводы от румынского правительства, а также от юридического комитета и комитета по правам человека Палаты депутатов. Однако в случае окончательного одобрения закон уполномочит правительство Румынии начать официальные переговоры с Молдовой о потенциальном объединении двух государств.

Согласно тексту предложения после вступления закона в силу и его официального обнародования о выполнении положений документа обязательно проинформируют международных партнеров и организации. В частности, соответствующие сообщения будут направлены правительству Молдовы, США, НАТО, ООН и Европейскому Союзу.

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