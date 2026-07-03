Королева Максима достала из гардероба старое, но эффектное платье Valentino, чтобы сходить на балет

Королева Максима / © Getty Images

Реклама

Монаршая чета председательствовала на трогательном гала-вечере, посвященном прощанию Теда Брандсена с постом директора Нидерландского национального балета. После завершения сезона 2025-2026 годов артист завершает свою 23-летнюю работу во главе амстердамской труппы и уходит на пенсию. Это событие было отмечено чувством ностальгии и благодарности. На протяжении всей церемонии отдавались дань уважения карьере и достижениям артиста, он возглавлял балетную труппу с 2003 года.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима в очередной раз поразила публику, выбрав наряд из своего гардероба и продемонстрировав свою приверженность принципам устойчивой моды. На ней было платье с кейп-накидкой насыщенного цвета спелой вишни от Valentino, сшитое из шелкового жоржета. Максима впервые надела его в 2017 году во время визита президент Германии Иоахима Гаука во дворце Нордейнде.

Королева Максима в этом же платье в 2017 году / © Getty Images

Ее Величество дополнила образ клатчем и эффектными длинными серьгами от H&M, выполненными из металла и пластика и украшенными тканевыми кисточками, еще раз продемонстрировав свое умение сочетать предметы высокой моды с недорогими аксессуарами. Также у нее на запястье был широкий браслет, несколько колец на пальцах и красный маникюр.

Реклама

Король Виллем-Александр носил в этот вечер черный смокинг в сочетании с белой рубашкой и черным галстуком-бабочкой.

Король Виллем-Александр и королева Максима / © Getty Images

Новости партнеров