Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 4-5 июля

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Суббота, 4 июля, — день, символом которого не зря является взлетевший и расправивший крылья орел. В это время нужно перестать колебаться и сомневаться, а необходимо целеустремленно и упорно идти вперед.

Преимущественно такой день подходит для будней, но, коль скоро он выпал на выходной, не стоит тратить его на ленивое времяпровождение. Впрочем, нам это не удастся — силы, буквально бурлящие внутри, заставят нас действовать, вне зависимости от того, хотим мы этого или нет.

Можно принимать важные решения, которые со временем оправдают сделанный выбор, и общаться с окружающими на любые — в том числе, профессиональные и финансовые — темы. Также можно — и нужно — делать домашнюю работу, причем, чем более масштабной она будет, тем лучше.

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Воскресенье, 5 июля, один из самых удачных дней для новых начинаний, какой бы жизненной сферы они при ни касались — в этот день наиболее важной и оптимальной станет домашняя работа. Успешными станут любые финансовые операции, поэтому можно смело отправляться на шопинг –любые покупки окажутся выгодными. Особое внимание нужно обратить на сны нынешней ночи — они позволят нам посмотреть на себя с самых разных сторн и оценить свои действия, что называется, по достоинству. Кому повезет в такое активное и деятельное время?

Телец

Тельцы смогут добиться любого результата, за который не только они сами, но и окружающие захотят поставить оценку «отлично». Коснутся он может любой сферы деятельности, но все-таки приоритетной окажется личная жизнь, которая в последнее время редко радовала представителей знака. Правда, для того, чтобы получить желаемое, им придется приложить некоторые усилия: прежде всего, необходимо проанализировать причины, которые до сих пор мешали установить с любимым человеком по-настоящему искренние и доброжелательные отношения — без этого добиться взаимопонимания не удастся.

Стрелец

Стрельцам звезды рекомендуют сосредоточиться на своей профессиональной деятельности, но не на нынешнем ее виде, а на том, каким он мог бы быть, если бы они не боялись отказаться от нынешней деятельности и попробовать себя в новом ее виде. Почему представители этого — не только решительного, но стремительного — знака стали такими робкими и колеблющимися, вопрос, как говорится, второй, но похоже, им и самим надоело держаться за пресловутую стабильной в ущерб своим амбициям и стремлениям. Но, похоже, пришла пора сделать решительный — возможно, даже отчаянный — шаг.

Козерог

Козерогам не стоит бояться событий, которые на первый взгляд могут показаться им не самыми приятными, поскольку практически сразу же станет понятно: это тот случай, когда за видимым — и незначительным — негативом может скрываться куда более значительный позитив. Шаги, которые обстоятельства вынудят совершить представителей знака, окажутся важным этапом продвижения к настоящей победе — как профессионального, так и личного свойства. Поэтому очень важно, не сомневаясь и не сдерживаясь, сделать то, что еще вчера казалось невозможным — результат такой смелости себя оправдает.

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