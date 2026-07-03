Валерий Герасимов / © Associated Press

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Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора возбудили уголовное производство по фактам военных преступлений генерала армии РФ Валерия Герасимова — главы Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Об этом сообщили в СБУ.

«Должностное лицо непосредственно причастно к массированным ракетно-авиационным ударам по гражданской инфраструктуре Украины, включая воздушную атаку РФ по Киеву и области 2 июля этого года. По указаниям Герасимова подчиненные ему вооруженные группировки РФ занимаются планированием, подготовкой и осуществлением воздушных нападений на Украину с применением бомбардировщиков, кораблей-ракетоносителей и наземных оперативно-тактических ракетных комплексов», — говорится в сообщении.

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Масштабные обстрелы Россией гражданских объектов Украины являются прямым нарушением статей 51, 52 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.

На основании документированных фактов следователи Службы безопасности расследуют преступления Герасимова по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, а также предание приказа о совершении таких действий).

Атака по Киеву 2 июля — последние новости

В Киеве до 30 человек возросло число погибших из-за атаки в ночь на 2 июля — спасатели извлекли из-под завалов еще три тела. На одной из локаций в Дарницком районе продолжается разбор завалов и поиск людей.

Россияне ночью, 2 июля, массированно атаковали Киев. По Украине били 74 ракетами и почти 500 дронами. ПВО обезвредила 476 БпЛА и 48 ракет.

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Армия РФ одновременно применила баллистические, противокорабельные, крылатые и авиационные ракеты. В Воздушных силах говорят, что одной из особенностей атаки стало большое количество баллистики и реактивных беспилотников.

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