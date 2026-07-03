ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
183
Время на прочтение
2 мин

Почему уличные коты живут меньше и как сделать жизнь всех кошек безопаснее и счастливее

Многие владельцы кошек считают, что прогулки на улице — это свобода и естественная жизнь для животного.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Комментарии
Можно ли выпускать кота на улицу

Можно выпускать кота на улицу / © pexels.com

Однако эксперты по защите животных отмечают: свободный выгул без присмотра значительно сокращает жизнь кошек и повышает риск серьезных травм, болезней и гибели. Особенно это касается домашних, уличных и одичавших кошек.

Почему уличная жизнь опасна для кошек

Кошки, регулярно находящиеся на улице без контроля человека, ежедневно сталкиваются с многочисленными угрозами. Среди основных рисков:

  • дорожно-транспортные происшествия;

  • приступы других животных;

  • инфекционные и паразитарные заболевания;

  • отравление токсичными веществами;

  • жестокое обращение со стороны людей;

  • экстремальные погодные условия

Даже хорошо ухоженный домашний кот на улице оказывается в условиях, где контроль над ситуацией полностью утрачен.

Укороченная продолжительность жизни уличных кошек

Одним из самых серьезных последствий свободного выгула есть значительное сокращение продолжительности жизни.

Домашние коты, живущие исключительно в помещении, в среднем могут прожить 12–20 лет. Коты, которые регулярно находятся на улице без присмотра, часто живут лишь несколько лет из-за постоянных рисков травм и болезней.

Болезни и инфекции: скрытая угроза

Уличные коты имеют высокий риск заражения опасными заболеваниями, в частности:

  • кошачья лейкемия;

  • вирус иммунодефицита кошек;

  • бешенство;

  • токсоплазмоз;

  • инфекции верхних дыхательных путей

Многие из этих болезней сложно обнаружить на ранних стадиях, а некоторые неизлечимы. Особенно опасны контакты с беспризорными или одичавшими животными.

Травмы, ДТП и опасность среды

Отдельную угрозу представляют:

  • автомобили, часто не замечающие кошек;

  • драки с другими животными;

  • падение, переломы и внутренние травмы;

  • воздействие холода или жары;

  • отравления бытовыми химикатами и крысиными ядами.

Даже короткая прогулка может иметь серьезные последствия для здоровья животных.

Почему одичавшие кошки живут в сложных условиях

Дикие коты — это животные, которые либо родились на улице, либо потеряли контакт с людьми. Их жизнь часто сопровождается:

  • хроническим голодом;

  • паразитами и инфекциями;

  • травмами без лечения;

  • высокой смертностью среди котят.

Без доступа к ветеринарной помощи даже незначительные проблемы могут оказаться смертельными.

Можно ли безопасно выпускать кота на улицу

Специалисты отмечают: полностью свободный выгул — самый опасный вариант. Существуют безопасные альтернативы:

  • прогулки на подтяжке с поводком;

  • закрытые вольеры или «catio»;

  • безопасные огражденные дворы;

  • игры и стимуляция на дому.

Такие варианты позволяют удовлетворить природный интерес кота без риска для жизни.

FAQ

Можно ли выпускать домашнего кота на улицу?

Да, но только под наблюдением. Самые безопасные варианты — подтяжка или специально обустроенные закрытые пространства.

Почему уличные кошки живут меньше?

Из-за постоянных рисков: автомобили, болезни, отравления, травмы и агрессию других животных и людей. Совокупность этих факторов значительно сокращает продолжительность жизни.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
183
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie