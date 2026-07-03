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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
226
Час на прочитання
2 хв

Чому вуличні коти живуть менше і як зробити життя всіх котів безпечнішим і щасливішим

Багато власників котів вважають, що прогулянки на вулиці — це свобода і природне життя для тварини.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Чи можна випускати кота на вулицю

Чи можна випускати кота на вулицю / © pexels.com

Проте експерти з захисту тварин наголошують: вільний вигул без нагляду значно скорочує життя котів і підвищує ризик серйозних травм, хвороб і загибелі. Особливо це стосується домашніх, вуличних і здичавілих котів.

Чому вуличне життя небезпечне для котів

Коти, які регулярно перебувають на вулиці без контролю людини, щодня стикаються з численними загрозами. Серед основних ризиків:

  • дорожньо-транспортні пригоди;

  • напади інших тварин;

  • інфекційні та паразитарні хвороби;

  • отруєння токсичними речовинами;

  • жорстоке поводження з боку людей;

  • екстремальні погодні умови.

Навіть добре доглянутий домашній кіт на вулиці опиняється в умовах, де контроль над ситуацією повністю втрачений.

Скорочена тривалість життя вуличних котів

Одним із найсерйозніших наслідків вільного вигулу є значне скорочення тривалості життя.

Домашні коти, які живуть виключно в приміщенні, у середньому можуть прожити 12–20 років. Натомість коти, які регулярно перебувають на вулиці без нагляду, часто живуть лише кілька років через постійні ризики травм і хвороб.

Хвороби та інфекції: прихована загроза

Вуличні коти мають високий ризик зараження небезпечними захворюваннями, зокрема:

  • котяча лейкемія;

  • вірус імунодефіциту котів;

  • сказ;

  • токсоплазмоз;

  • інфекції верхніх дихальних шляхів.

Багато з цих хвороб складно виявити на ранніх стадіях, а деякі є невиліковними. Особливо небезпечними є контакти з безпритульними або здичавілими тваринами.

Травми, ДТП і небезпека середовища

Окрему загрозу становлять:

  • автомобілі, які часто не помічають котів;

  • бійки з іншими тваринами;

  • падіння, переломи та внутрішні травми;

  • вплив холоду або спеки;

  • отруєння побутовими хімікатами та щурячими отрутами.

Навіть коротка прогулянка може мати серйозні наслідки для здоров’я тварини.

Чому здичавілі коти живуть у складних умовах

Здичавілі (feral) коти — це тварини, які або народилися на вулиці, або втратили контакт із людьми. Їхнє життя часто супроводжується:

  • хронічним голодом;

  • паразитами та інфекціями;

  • травмами без лікування;

  • високою смертністю серед кошенят.

Без доступу до ветеринарної допомоги навіть незначні проблеми можуть стати смертельними.

Чи можна безпечно випускати кота на вулицю

Фахівці наголошують: повністю вільний вигул — найнебезпечніший варіант. Натомість існують безпечні альтернативи:

  • прогулянки на шлейці з повідцем;

  • закриті вольєри або «catio»;

  • безпечні огороджені двори;

  • ігри та стимуляція вдома.

Такі варіанти дозволяють задовольнити природну цікавість кота без ризику для життя.

FAQ

Чи можна випускати домашнього кота на вулицю?

Так, але лише під наглядом. Найбезпечніші варіанти — шлейка або спеціально облаштовані закриті простори.

Чому вуличні коти живуть менше?

Через постійні ризики: автомобілі, хвороби, отруєння, травми та агресію інших тварин і людей. Сукупність цих факторів значно скорочує тривалість життя.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
226
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