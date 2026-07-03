Вартість навчання у КНУ імені Шевченка для вступників 2026 року: найдорожчі та найдешевші напрями

Вартість навчання в КНУ

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Київський національний університет імені Тараса Шевченка, який традиційно займає провідні позиції серед найкращих закладів вищої освіти України, офіційно затвердив вартість навчання на контрактній основі для вступної кампанії 2026 року. За підрахунками експертів, залежно від напрямку підготовки, ціни на різні спеціальності суттєво змінилися, демонструючи зростання до 27% порівняно з минулим роком.

Найдорожчі освітні програми та нові напрямки

Найвищу планку вартості цього року встановлено на позначці понад 119 тисяч гривень за один рік навчання. До цієї категорії увійшли три програми: «Англійська філологія та дві іноземні мови (мова навчання англійська)», «Філологія, українська мова та переклад (для іноземців), мова навчання українська», а також «Міжнародне право (навчання англійською мовою)». Оскільки всі ці три напрямки є абсолютно новими для університету, порівняти їхню вартість із показниками 2025 року неможливо.

Водночас англомовна програма «Міжнародна комерція та інвестиції», яка була доступна для студентів і торік, продемонструвала зростання ціни майже на 8%. Якщо у 2025 році навчання на ній коштувало 95,6 тисячі гривень, то у 2026 році контракт складе 103,1 тисячі гривень за рік.

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Популярні та престижні спеціальності: суттєве зростання вартості

Значне здорожчання торкнулося великого переліку популярних гуманітарних, юридичних та економічних напрямків. Рік навчання на таких спеціальностях, як «Журналістика», «Туризм», «Міжнародні відносини», «Міжнародна економіка», «Облік і оподаткування», «Фінанси», «Право», «Маркетинг» та «Публічне управління та адміністрування», тепер коштуватиме 97,1 тисячі гривень. Торік ціна тут становила 76,6 тисячі гривень, тобто приріст склав майже 27%.

Схожа тенденція спостерігається і в ІТ-сфері. За навчання на затребуваних напрямках «Комп’ютерні науки», «Кібербезпека» та «Інженерія програмного забезпечення» вступникам у 2026 році доведеться викласти 77,7 тисячі гривень за рік, що також відображає збільшення вартості майже на 27%.

Найдешевші пропозиції на педагогічні напрямки

Найбільш доступними в університеті залишаються природничі науки та спеціальності, орієнтовані на підготовку майбутніх педагогів. Рік навчання за контрактом тут обійдеться у 54,6 тисячі гривень. Сюди відносяться такі напрямки, як «Культурологія», «Біологія та біохімія», «Науки про Землю», «Фізика та астрономія», а також середня освіта за профілями: українська мова і література, історія та громадянська освіта, математика, географія. Попри те, що ці напрямки залишаються найдешевшими в КНУ, ціни на них все одно зросли порівняно з минулим роком майже на 25%.

Ціни на контрактне навчання на бакалавраті в КНУ імені Тараса Шевченка у 2026/2027 навчальному році

Українська мова і література, середня освіта (за предметними спеціальностями) — 54,6 тис. грн

Англійська мова та зарубіжна література, середня освіта (за предметними спеціальностями) — 72,8 тис. грн

Турецька мова та зарубіжна література, середня освіта (за предметними спеціальностями) — 72,8 тис. грн

Історія та громадянська освіта, середня освіта (за предметними спеціальностями) — 54,6 тис. грн

Математика, середня освіта (за предметними спеціальностями) — 54,6 тис. грн

Географія, середня освіта (за предметними спеціальностями) — 54,6 тис. грн

Географія, середня освіта (на основі ОКР молодшого спеціаліста) — 61,8 тис. грн

Природничі науки, середня освіта (за предметними спеціальностями) — 54,6 тис. грн

Природничі науки, середня освіта (на основі ОКР молодшого спеціаліста) — 61,8 тис. грн

Фізика та астрономія, середня освіта (за предметними спеціальностями) — 54,6 тис. грн

Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво (кіно- телемистецтво) — 84,4 тис. грн

Релігієзнавство — 54,6 тис. грн

Історія та археологія (американістика та європейські студії з поглибленим вивченням іноземних мов) — 64,2 тис. грн

Історія та археологія (історія України та культурна антропологія з поглибленим вивченням іноземних мов) — 64,2 тис. грн

Історія та археологія (закордонне українство: історія та сучасність з поглибленим вивченням іноземних мов) — 64,2 тис. грн

Історія та археологія (інші освітні програми) — 54,6 тис. грн

Філософія — 54,6 тис. грн

Філологія, освітні програми: «Літературна творчість, українська мова і література та англійська мова», «Українська і англійська мови: переклад та редагування», «Українська мова і література та західноєвропейська мова», «Кримськотатарська мова і література, англійська мова та переклад», «Класична філологія та англійська мова», «Фольклористика, українська мова і література та іноземна мова», «Білоруська мова і література», «Болгарська мова і література» — 67,2 тис. грн

Філологія, освітні програми: «Польська мова і література, англійська та литовська мови», «Словенська мова і література та англійська мова, „Сербська мова і література та англійська мова“ — 77,7 тис. грн

Філологія, освітні програми: «Англійська філологія та переклад, дві західноєвропейські мови», «Переклад з англійської та другої західноєвропейської мови», «Німецька філологія та переклад, англійська мова», «Переклад з німецької та англійської мов», «Шведська філологія та переклад, англійська мова та третя германська мова», «Переклад з іспанської та з англійської мов», «Переклад з італійської та з англійської мов», «Переклад із португальської та з англійської мов», «Переклад з французької та з англійської мов» та інші програми — 85,1 тис. грн

Філологія, прикладна лінгвістика — 67,2 тис. грн

Англійська філологія та дві іноземні мови (мова навчання англійська) — 119,1 тис. грн

Філологія, українська мова та переклад (для іноземців), мова навчання українська — 119,1 тис. грн

Етнокультурологія з поглибленим вивченням іноземної мови — 56,3 тис. грн

Культурологія — 54,6 тис. грн

Музеєзнавство, пам’яткознавство — 54,6 тис. грн

Бібліотечна, інформаційна та архівна справа — 54,6 тис. грн

Менеджмент культурних та креативних індустрій з обов’язковим вивченням двох іноземних мов (на основі ОКР молодшого спеціаліста) — 97,1 тис. грн

Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями) — 97,1 тис. грн

Економіка та міжнародні економічні відносини (мова навчання англійська/українська) — 97,4 тис. грн

Економічна аналітика — 97,1 тис. грн

Економічна кібернетика — 97,1 тис. грн

Міжнародна економіка — 97,1 тис. грн

Міжнародні економічні відносини (з обов’язковим вивченням двох іноземних мов) — 97,1 тис. грн

Міжнародна комерція та інвестиції (мова навчання англійська) — 103,1 тис. грн

Політологія — 77,7 тис. грн

Міжнародні відносини (з обов’язковим вивченням двох іноземних мов) — 97,1 тис. грн

Міжнародні комунікації (з обов’язковим вивченням двох іноземних мов) — 97,1 тис. грн

Міжнародні відносини, країнознавство (американістика, сходознавство, європейські студії, африканістика) з обов’язковим вивченням двох іноземних мов — 97,1 тис. грн

Психологія — 77,7 тис. грн

Соціологія — 77,7 тис. грн

Географія та регіональні студії (усі програми) — 77,7 тис. грн

Менеджмент культурних та креативних індустрій (з обов’язковим вивченням двох іноземних мов) — 97,1 тис. грн

Журналістика — 97,1 тис. грн

Облік і оподаткування — 97,1 тис. грн

Фінанси — 97,1 тис. грн

Фінанси (на основі ОКР молодшого спеціаліста) — 97,1 тис. грн

Фінансовий бізнес — 97,1 тис. грн

Менеджмент організацій — 97,1 тис. грн

Менеджмент підприємницької діяльності — 97,1 тис. грн

Маркетинг — 97,1 тис. грн

Право — 97,1 тис. грн

Міжнародне право — 97,1 тис. грн

Міжнародне право (навчання англійською мовою) — 119,3 тис. грн

Біологія та біохімія — 54,6 тис. грн

Екологія — 54,6 тис. грн

Хімія (усі освітні програми) — 54,6 тис. грн

Науки про Землю (усі освітні програми) — 54,6 тис. грн

Науки про Землю (освітні програми на основі ОКР молодшого спеціаліста) — 54,4 тис. грн

Фізика та астрономія (усі освітні програми) — 54,6 тис. грн

Прикладна фізика та наноматеріали (усі освітні програми) — 54,6 тис. грн

Математика (усі освітні програми) — 54,6 тис. грн

Статистика — 54,6 тис. грн

Прикладна математика — 77,7 тис. грн

Інженерія програмного забезпечення (усі програми) — 77,7 тис. грн

Туризм (на основі ОКР молодшого спеціаліста) — 97,1 тис. грн

Біотехнологія — 54,6 тис. грн

Комп’ютерні науки (усі освітні програми) — 77,7 тис. грн

Ландшафтне планування та озеленення — 54,6 тис. грн

Технології медичної діагностики та лікування (за спеціалізаціями) — 77,7 тис. грн

Соціальна робота та консультування — 54,6 тис. грн

Туризм та рекреація — 97,1 тис. грн

Національна безпека (за |окремими сферами забезпечення та видами діяльності) — 65,2 тис. грн

Публічне управління та адміністрування (усі освітні програми) — 97,1 тис. грн

Міжнародний бізнес (з обов’язковим вивченням двох іноземних мов) — 97,1 тис. грн

Економіка та управління бізнесом — 97,1 тис. грн

Хімія біомолекул — 54,6 тис. грн

Системний аналіз та наука про дані — 62,1 тис. грн

Кібербезпека — 77,7 тис. грн

Інформаційні системи та технології (усі освітні програми) — 77,7 тис. грн

Комп’ютерна інженерія — 77, 7 тис. грн

Біотехнологія — 54,6 тис. грн

Електроніка — 54,6 тис. грн

Радіоелектроніка та електронні комунікації — 65,2 тис. грн

Радіоелектроніка та електронні комунікації (на основі ОКР молодшого спеціаліста) — 64,9 тис. грн

Мережеві та інтернет-технології — 65,2 тис. грн

Геодезія та землеустрій — 62,1 тис. грн

Геодезія та землеустрій (на основі ОКР молодшого спеціаліста) — 61,8 тис. грн

Оцінка землі та нерухомого майна — 62,1 тис. грн

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