В Україні хочуть збільшити вік повноліття / © pexels.com

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На сайті Кабінету Міністрів України з’явилася петиція про підвищення віку повноліття та сексуальної згоди до 21 року. Наразі зібрано трохи більше як 900 підписів з 25 тисяч необхідних.

Що стало причиною нових суспільних обговорень та петиції до КМУ — розповідаємо далі.

Петиція про підвищення віку повноліття до 21 року

У петиції йдеться, що влада має переглянути чинні норми законодавства задля посилення захисту молоді. У тексті документа ініціатори зазначають:

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«Ми, громадяни України, звертаємося з проханням розглянути можливість внесення змін до законодавства України щодо підвищення віку настання повноліття та віку сексуальної згоди до 21 року».

Необхідність таких змін аргументують даними сучасних досліджень у галузі психології та нейробіології. За словами авторів, формування ділянок головного мозку, які відповідають за самоконтроль і довгострокове планування, триває до 25 років. Через це 18-річні громадяни часто залишаються уразливими до маніпуляцій та експлуатації з боку старших осіб.

Додатковим поштовхом для створення петиції стали нещодавні резонансні випадки сексуального насильства.

Автори переконані, що підвищення вікових меж дозволить захистити молодих людей від примусу, зменшить ризики використання психологічної переваги старшими особами та започаткує суспільний діалог щодо балансу між свободою і захистом молоді.

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Люди закликають створити експертну комісію за участю юристів, психологів, психіатрів, нейробіологів, представників громадських організацій та правозахисників та провести комплексне наукове та правове дослідження щодо доцільності підвищення віку повноліття до 21 року.

На основі цих даних автори петиції закликають внести зміни до законодавства щодо віку сексуальної згоди. Ініціатори наголошують, що метою цієї петиції є не обмеження прав громадян, а посилення захисту молодих людей від сексуальної експлуатації, психологічного тиску та інших форм зловживання.

Для того щоб петицію розглянув президент України, вона має набрати 25 тисяч голосів протягом трьох місяців.

Що могло стати причиною обговорень

Нагадаємо, український блогер-хімік, 37-річний Гліб Репіч потрапив у гучний скандал після зізнання в стосунках з 18-річною дівчиною. Частина користувачів соцмереж звинуватила його в педофілії, психологічному «грумінгу» та виборі незрілої партнерки задля самоствердження, припустивши, що роман розпочався ще до її повноліття.

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Ситуація загострилася, коли обурена аудиторія заблокувала сторінку дівчини скаргами, через що Репіч різко назвав критиків «підлими гнидами».

Попри масовий хейт, на захист пари стали окремі користувачі та співачка Христина Соловій, яка побажала їм щастя, що також обурило громадськість. Сам блогер опублікував виправдання, заявивши про взаємне кохання, та порадив незадоволеним «написати петицію президенту».

Тим часом експерти зауважують, що психологічне дозрівання людини триває до 25 років, тому 18-річна дівчина є «вчорашнім підлітком». Психологи пояснюють гостру реакцію суспільства, особливо жінок старшого віку, острахом за власних дітей перед можливими недоброчесними намірами з боку вчителів чи авторитетних дорослих, якими легше маніпулювати, ніж самодостатніми жінками.

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