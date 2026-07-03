США — Бельгія: букмекери зробили прогноз на матч 1/8 фіналу ЧС-2026

США — Бельгія / © Associated Press

Реклама

У вівторок, 7 липня, збірні США та Бельгії зустрінуться в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Lumen Field" в американському Сіетлі. Стартовий свисток пролунає о 03:00 за київським часом.

США посіли перше місце у групі D, розгромивши Парагвай (4:1), обігравши Австралію (2:0) та програвши Туреччині (2:3). В 1/16 фіналу американці впевнено перемогли Боснію і Герцеговину (2:0).

Реклама

Бельгія фінішувала першою у квартеті G, зігравши внічию з Єгиптом (1:1) та Іраном (0:0), а також розбивши Нову Зеландію (5:1). В 1/16 фіналу бельгійці здійснили шалений камбек і в екстратаймах здолали Сенегал (3:2).

Прогноз букмекерів на матч США — Бельгія

Зовсім незначним фаворитом матчу букмекери вважають збірну США. На перемогу господарів Мундіалю в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2,54. Нічия — 3,60. Виграш бельгійців — 2,71.

На вихід американців до чвертьфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,80. Прохід Бельгії до наступної стадії — 1,86.

Переможець пари США — Бельгія в 1/4 фіналу позмагається з тріумфатором протистояння Португалія — Іспанія.

Реклама

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що Роналду встановив історичний бомбардирський рекорд чемпіонатів світу.

Також ми розповідали, що Роналду присвятив перемогу над Хорватією експартнеру, який загинув в автокатастрофі.

Новини партнерів