Роналду присвятив перемогу над Хорватією експартнеру, який загинув в автокатастрофі

Кріштіану Роналду / © Associated Press

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Легендарний форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду присвятив перемогу над Хорватією в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 колишньому партнеру за національною командою Діогу Жоті, який рівно рік тому загинув в автокатастрофі.

Після фінального свистка Роналду одягнув футболку з номером 21, під яким Жота грав за португальську збірну та символічно підняв вказівний палець догори, глянувши на небо.

Під час цього емоційного моменту Кріштіану розчулився та не стримав сліз.

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Також Роналду разом з усіма гравцями, тренерським штабом і персоналом збірної Португалії зробили спільне фото, під час якого Кріштіану тримав у руках футболку з номером 21.

Нагадаємо, що португальці здолали Хорватію з рахунком 2:1 та вийшли до 1/8 фіналу, де позмагаються з Іспанією, яка на старті плейоф розгромила Австрію (3:0).

Матч Португалія — Іспанія відбудеться у понеділок, 6 липня, початок — о 22:00 за київським часом.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

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Раніше повідомлялося, що Роналду встановив історичний бомбардирський рекорд чемпіонатів світу.

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