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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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962
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Роналду встановив історичний бомбардирський рекорд чемпіонатів світу

Кріштіану став найстаршим автором голу в історії плейоф Мундіалів.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду / © Associated Press

Легендарний форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду встановив історичний бомбардирський рекорд чемпіонатів світу з футболу.

Капітан португальської команди зрівняв рахунок на 68-й хвилині матчу 1/16 фіналу ЧС-2026 проти Хорватії, реалізувавши пенальті.

Завдяки цьому Кріштіану став найстаршим автором голу в історії плейоф Мундіалів. На цей момент вік Роналду становить 41 рік і 147 днів.

КріРо побив рекорд, який належав його колишньому партнерові зі збірної. Пепе на ЧС-2022 забив гол у ворота Швейцарії в 1/8 фіналу, коли йому було 39 років та 283 дні.

Цей гол став 976-м у професійній кар'єрі Роналду. Із них 146 він забив у складі збірної Португалії, а ще 830 — на клубному рівні.

Також це 11-й гол Кріштіану на чемпіонатах світу та лише перший у плейоф.

Зазначимо, що найстаршим автором гола в історії чемпіонатів світу залишається камерунець Роже Мілла, який забивав на ЧС-1994 у віці 42 років і 39 днів, але зробив це на груповому етапі, а не в плейоф.

Нагадаємо, що португальці здолали Хорватію з рахунком 2:1 та вийшли до 1/8 фіналу, де позмагаються з Іспанією, яка на старті плейоф розгромила Австрію (3:0).

Матч Португалія — Іспанія відбудеться у понеділок, 6 липня, початок — о 22:00 за київським часом.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що збірна Бельгії встановила історичний рекорд чемпіонатів світу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
962
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