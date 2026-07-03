Швейцарія впевнено обіграла Алжир і пробилася до 1/8 фіналу ЧС-2026

Швейцарія — Алжир / © Associated Press

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Збірна Швейцарії обіграла команду Алжиру в матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026. Поєдинок на стадіоні "BC Place" у канадському місті Ванкувер завершився з рахунком 2:0 .

Швейцарці відкрили рахунок уже на 10-й хвилині зустрічі — Брель Емболо у порожні ворота замкнув простріл від Йогана Манзамбі.

Швейцарія — Алжир / © Associated Press

На старті другого тайму підопічні Мурата Якіна збільшили свою перевагу — Дан Ндоє на 46-й хвилині точно пробив під ліву стійку воріт африканської збірної.

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Швейцарія — Алжир / © Associated Press

У підсумку "хрестоносці" впевнено довели справу до перемоги та пробилися до 1/8 фіналу ЧС-2026, де на них чекатиме протистояння з тріумфатором матчу Колумбія — Гана, який відбудеться у суботу, 4 липня, о 04:30 за київським часом.

Швейцарці посіли перше місце у групі B, зігравши внічию з Катаром (1:1), розгромивши команду Боснії і Герцеговини (4:1), а також обігравши Канаду (2:1).

Алжирці фінішували третіми у квартеті J, розгромно програвши Аргентині (0:3), здолавши Йорданію (2:1) та зігравши внічию з Австрією (3:3).

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що гол Роналду допоміг Португалії здійснити камбек з Хорватією та вийти до 1/8 фіналу ЧС-2026.

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