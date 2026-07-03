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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Туризм
Кількість переглядів
23
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2 хв

Як виїхати з України без черг: у ДПСУ назвали найкращий час для перетину кордону

Українців, які планують закордонні поїздки влітку, попередили про можливі великі черги на пунктах пропуску. У ДПСУ пояснили, коли найкраще перетинати кордон, щоб зекономити час.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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Найкращий час для перетину кордону влітку

Найкращий час для перетину кордону влітку / © Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Українці, які планують подорожі за кордон влітку, мають готуватися до можливих великих черг на пропускних пунктах. Як виїхати з України без черги і який період доби краще вибрати для перетину кордону?

Більше про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу в Укрінформі.

Як пройти український кордон без черг: поради ДПСУ

За словами Демченка, українцям радять планувати поїздки на ранкові години у будні дні, оскільки на вихідних кількість подорожувальників збільшується в рази.

«Краще обирати для перетину кордону ранкові години в будні й за можливості не перетинати кордон у вихідні, бо саме у суботу і неділю пасажиропотік зростає значно більше, ніж ми маємо його у будні при збільшеному пасажиропотоці уже в червні протягом літнього періоду», — сказав Демченко.

Речник ДПСУ також зазначив, що впродовж червня кількість людей, які виїхали з України, зросла на 200 тисяч осіб.

За прогнозами прикордонників, зміна динаміки пасажиропотоку в бік збільшення в’їзду в країну очікується у серпні, коли громадяни масово повертатимуться з літніх відпусток.

Ситуація на кордонах України — останні новини:

Нагадаємо, що на румунському поромному пункті пропуску «Ісакча» зафіксували значне скупчення автомобілів в обох напрямках — як на в’їзд до Румунії, так і на виїзд із країни. Через це Державна прикордонна служба України закликала водіїв та мандрівників враховувати ситуацію на румунському боці під час планування міжнародних поїздок.

Водночас український поромний пункт пропуску «Орлівка» працює в штатному режимі та забезпечує ритмічність пропуску. Станом на 1 липня черги на території України відсутні, а сам пором курсує за визначеним графіком цілодобово.

Також через літній сезон суттєво збільшився пасажиропотік на українському кордоні, і саме на польському напрямку наразі формуються найбільші черги. За словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, загалом на кордон із Польщею припадає 50% від усього пасажиропотоку України, як на виїзд із країни, так і на в’їзд до неї.

Речник також зауважив, що українські прикордонники відповідають лише за власні пункти пропуску і не беруться оцінювати швидкість роботи колег із суміжних країн. За його словами, польська сторона керується нормами свого законодавства, тому оцінити ретельність і швидкість пропускних операцій по той бік кордону можуть безпосередньо лише самі громадяни, які його перетинають.

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Дата публікації
Кількість переглядів
23
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