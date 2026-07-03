Як виїхати з України без черг: у ДПСУ назвали найкращий час для перетину кордону

Найкращий час для перетину кордону влітку / © Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Реклама

Українці, які планують подорожі за кордон влітку, мають готуватися до можливих великих черг на пропускних пунктах. Як виїхати з України без черги і який період доби краще вибрати для перетину кордону?

Більше про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу в Укрінформі.

Як пройти український кордон без черг: поради ДПСУ

За словами Демченка, українцям радять планувати поїздки на ранкові години у будні дні, оскільки на вихідних кількість подорожувальників збільшується в рази.

Реклама

«Краще обирати для перетину кордону ранкові години в будні й за можливості не перетинати кордон у вихідні, бо саме у суботу і неділю пасажиропотік зростає значно більше, ніж ми маємо його у будні при збільшеному пасажиропотоці уже в червні протягом літнього періоду», — сказав Демченко.

Речник ДПСУ також зазначив, що впродовж червня кількість людей, які виїхали з України, зросла на 200 тисяч осіб.

За прогнозами прикордонників, зміна динаміки пасажиропотоку в бік збільшення в’їзду в країну очікується у серпні, коли громадяни масово повертатимуться з літніх відпусток.

Ситуація на кордонах України — останні новини:

Нагадаємо, що на румунському поромному пункті пропуску «Ісакча» зафіксували значне скупчення автомобілів в обох напрямках — як на в’їзд до Румунії, так і на виїзд із країни. Через це Державна прикордонна служба України закликала водіїв та мандрівників враховувати ситуацію на румунському боці під час планування міжнародних поїздок.

Реклама

Водночас український поромний пункт пропуску «Орлівка» працює в штатному режимі та забезпечує ритмічність пропуску. Станом на 1 липня черги на території України відсутні, а сам пором курсує за визначеним графіком цілодобово.

Також через літній сезон суттєво збільшився пасажиропотік на українському кордоні, і саме на польському напрямку наразі формуються найбільші черги. За словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, загалом на кордон із Польщею припадає 50% від усього пасажиропотоку України, як на виїзд із країни, так і на в’їзд до неї.

Речник також зауважив, що українські прикордонники відповідають лише за власні пункти пропуску і не беруться оцінювати швидкість роботи колег із суміжних країн. За його словами, польська сторона керується нормами свого законодавства, тому оцінити ретельність і швидкість пропускних операцій по той бік кордону можуть безпосередньо лише самі громадяни, які його перетинають.

Новини партнерів