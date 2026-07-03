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- Війна
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Втрати Росії у війні шокують: Генштаб оновив дані на 3 липня
Окупанти також активно втрачають техніку і озброєння. Зокрема, за добу мінус чотири танки і понад пів сотні артсистем.
Станом на 3 липня 2026-го ЗСУ знищили 1 407 150 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1250 військових. Дані уточняються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ:
особового складу – близько 1 407 150 (+1 250) осіб
танків – 12 073 (+4) од.
бойових броньованих машин – 24 863 (+2) од.
артилерійських систем – 45 225 (+57) од.
РСЗВ – 1 912 (+2) од.
засоби ППО – 1 463 (+4) од.
літаків – 436 (+0) од.
гелікоптерів – 353 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 1 809 (+18) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 387 342 (+2 152) од.
крилаті ракети – 4 846 (+48) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 115 237 (+385) од.
спеціальна техніка – 4 380 (+4) од.
Як повідомлялося, ЗСУ, ймовірно, збили російський ударний вертоліт Ка-52М. Про втрату одного з найсучасніших гелікоптерів росіян повідомили російські військові та Z-блогери. Під час бойового вильоту борт зазнав вогневого ураження, внаслідок чого один із пілотів загинув.