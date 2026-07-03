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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
14
Час на прочитання
1 хв

Втрати Росії у війні шокують: Генштаб оновив дані на 3 липня

Окупанти також активно втрачають техніку і озброєння. Зокрема, за добу мінус чотири танки і понад пів сотні артсистем.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Втрати РФ у війні.

Втрати РФ у війні. / © Associated Press

Станом на 3 липня 2026-го ЗСУ знищили 1 407 150 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1250 військових. Дані уточняються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

  • особового складу – близько 1 407 150 (+1 250) осіб

  • танків – 12 073 (+4) од.

  • бойових броньованих машин – 24 863 (+2) од.

  • артилерійських систем – 45 225 (+57) од.

  • РСЗВ – 1 912 (+2) од.

  • засоби ППО – 1 463 (+4) од.

  • літаків – 436 (+0) од.

  • гелікоптерів – 353 (+0) од.

  • наземних робототехнічних комплексів – 1 809 (+18) од.

  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 387 342 (+2 152) од.

  • крилаті ракети – 4 846 (+48) од.

  • кораблі / катери – 33 (+0) од.

  • підводні човни – 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни – 115 237 (+385) од.

  • спеціальна техніка – 4 380 (+4) од.

Як повідомлялося, ЗСУ, ймовірно, збили російський ударний вертоліт Ка-52М. Про втрату одного з найсучасніших гелікоптерів росіян повідомили російські військові та Z-блогери. Під час бойового вильоту борт зазнав вогневого ураження, внаслідок чого один із пілотів загинув.

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Дата публікації
Кількість переглядів
14
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