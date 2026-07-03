ЗСУ, ймовірно, збили російський ударний вертоліт Ка-52М: загинув пілот

Ка-52М

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Російські військові та Z-блогери підтвердили втрату одного з найсучасніших ударних вертольотів армії РФ — Ка-52М «Алігатор». Під час бойового вильоту борт зазнав вогневого ураження, внаслідок чого один із пілотів загинув.

Під час виконання бойового завдання російський ударний вертоліт Ка-52М був уражений вогнем. Про це повідомив колишній пілот Ка-52, Z-блогер Олексій Земцов, автор Telegram-каналу «Воевода вещает».

За його словами, екіпаж скористався системою аварійного покидання машини, однак катапультна система одного з льотчиків спрацювала нештатно.

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«На жаль, катапультна система одного з льотчиків спрацювала нештатно. Він загинув», — йдеться у повідомленні.

Другого члена екіпажу евакуювали.

Втрату вертольота також підтвердив капітан ЗС РФ Ілля Туманов, автор російського військового Telegram-каналу Fighterbomber, який опублікував повідомлення про загибель пілота.

Ка-52М «Алігатор» є модернізованою версією російського ударного вертольота Ка-52, який активно використовується у війні проти України для ударів по бронетехніці та наземних цілях.

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Як ми писали, бійці 47-ї окремої механізованої бригади знищили російський ударний вертоліт Ка-52 «Алігатор». Орієнтовна вартість одного такого гелікоптера становить близько 16 млн дол., що робить його однією з найдорожчих втрат російської армії. Ка-52 призначений для розвідки, координації бойових дій та ураження бронетехніки, живої сили й повітряних цілей. З огляду на це його знищення є відчутною втратою для окупантів.

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