Втрати РФ перевалили за нову межу: серед знищеного - ворожий вертоліт

Росіяни втратили ще один гелікоптер. Загалом у ворога - мінус 349 вертольотів.

Станом на ранок 5 березня ЗСУ знищили 1 271 350 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 950 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати Росії:

  • особового складу – близько 1 271 350 (+950) осіб

  • танків – 11 734 (+7) од.

  • бойових броньованих машин – 24 148 (+6) од.

  • артилерійських систем – 37 960 (+45) од.

  • РСЗВ – 1 669 (+2) од.

  • засоби ППО – 1 320 (+1) од.

  • літаків – 435 (+0) од.

  • гелікоптерів – 349 (+1) од.

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 159 990 (+1 609) од.

  • крилаті ракети – 4 384 (+0) од.

  • кораблі / катери – 30 (+0) од.

  • підводні човни – 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни – 81 642 (+208) од.

  • спеціальна техніка – 4 080 (+1) од.

Як повідомлялося, Росія втратила морський вертоліт. Корабельний протичовновий вертоліт Ка-27 було знищено над акваторією Чорного моря.

