- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 677
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати РФ перевалили за нову межу: серед знищеного - ворожий вертоліт
Росіяни втратили ще один гелікоптер. Загалом у ворога - мінус 349 вертольотів.
Станом на ранок 5 березня ЗСУ знищили 1 271 350 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 950 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати Росії:
особового складу – близько 1 271 350 (+950) осіб
танків – 11 734 (+7) од.
бойових броньованих машин – 24 148 (+6) од.
артилерійських систем – 37 960 (+45) од.
РСЗВ – 1 669 (+2) од.
засоби ППО – 1 320 (+1) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 349 (+1) од.
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 159 990 (+1 609) од.
крилаті ракети – 4 384 (+0) од.
кораблі / катери – 30 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 81 642 (+208) од.
спеціальна техніка – 4 080 (+1) од.
Як повідомлялося, Росія втратила морський вертоліт. Корабельний протичовновий вертоліт Ка-27 було знищено над акваторією Чорного моря.