Кремль може скористатися війною США на Близькому Сході: що це означає для України

Кремль / © Associated Press

Кремль критикує Сполучені Штати Америки за військові операції проти Ірану. Москва використовує ескалацію на Близькому Сході, щоб створити умови для звинувачення Вашингтона у будь-яких невдачах у переговорах щодо миру в Україні.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Американські фахівці згадують критику міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова щодо риторики США щодо американо-ізраїльських операцій проти Ірану. Він заявив, що американський президент Дональд Трамп та міністр оборони Піт Гегсет роблять суперечливі заяви щодо мотивації Америки в Ірані. Мовляв, Білий дім має намір посіяти розбрат та дестабілізувати Близький Схід, вбивши клин між Іраном та країнами Перської затоки.

Окрім того, Сергій Лавров пов’язав військову операцію в Ірані з війною РФ в Україні. Нібито, з його слів, США та Ізраїль мають намір втягнути країни Перської затоки в конфлікт так само, як Захід нібито втягнув Україну до війни з Росією. Очільник МЗС Росії стверджував, мовляв, багато їхніх політиків та аналітиків стурбовані термінами операцій США проти країн, з якими вони ведуть переговори, та тим, як це пов’язано з мирними переговорами в Україні.

Також Лавров звинуватив Білий дім у проведенні військових операцій проти Ірану та Венесуели навіть за умови успішного переговорів, посилаючись на війну між Ізраїлем та Іраном у червні 2025-го, в якій Штати також завдали ударів по Ірану, американську операцію проти Венесуели 3 січня 2026-го та нинішні американо-ізраїльські операції проти Ірану.

Лавров стверджував, мовляв, ці російські чиновники та політичні голоси стурбовані тим, що «дух» американо-російського саміту на Алясці у серпні 2025 року згасає. Однак міністр країни-агресорки ухилявся від деяких своїх претензій, стверджуючи, що «дух» саміту на Алясці не такий важливий, як його «домовленості» саміту

Аналітики ISW наголошують, що «домовленості» Аляски — це розпливчастий термін. Його Кремль використовує задля ствердження, що США і РФ нібито уклали офіційну угоду. Водночас Лавров стверджував, що Москва начебто не помітила ознак того, що Вашингтон веде переговори з Росією недобросовісно.

Серед прикладів ISW згадує заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва, який критикував президента США Дональда Трампа за спроби мирного врегулювання під час військових операцій проти Ірану.

«РФ зазвичай використовує Медведєва для висловлення більш екстремальної риторики, ніж сам Кремль готовий використовувати, водночас відображаючи справжні погляди Москви. Кремль також використовує депутатів Думи як рупорів для своїх риторичних ліній, особливо для внутрішньої російської аудиторії», — йдеться у звіті ISW.

ISW висловлює оцінку, що Кремль вже давно намагається затягнути та зупинити мирні переговори в Україні, оскільки не виявляє жодної зацікавленості в будь-яких перемовинах, які не відповідають його початковим воєнним цілям.

Аналітики зауважують, що Москві доводиться балансувати двосторонні відносини зі Сполученими Штатами та із союзниками та партнерами. Ескалація риторики Москви проти США після початку американо-ізраїльських операцій проти Ірану може означати, що їй стає складніше зберігати цей баланс, припускає ISW.

«Росія також може використовувати цю пряму критику Сполучених Штатів як партнера по переговорах, щоб виправдати себе за майбутній провал переговорів щодо війни в Україні», — наголошують в Інституті.

Нагадаємо, Forbes писало про те, що у війні Трампа з Іраном виграти може диктатор РФ Володимир Путін. Зокрема, тривала війна на Близькому Сході може зменшити запаси американських ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot та інших боєприпасів, які потрібні Україні.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що події на Близькому Сході безпосередньо впливатимуть на перебіг переговорів із Росією. Зокрема, це може ускладнити постачання ракет і систем ППО для України. Зокрема йдеться про Patriot.