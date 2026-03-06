Кремль / © Associated Press

Кремль критикует Соединенные Штаты Америки за военные операции против Ирана. Москва использует эскалацию на Ближнем Востоке, чтобы создать условия для обвинения Вашингтона в любых неудачах в переговорах по миру в Украине.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Американские специалисты вспоминают критику министра иностранных дел России Сергея Лаврова по поводу риторики США по поводу американо-израильских операций против Ирана. Он заявил, что американский президент Дональд Трамп и министр обороны Пит Хегсет делают противоречивые заявления по поводу мотивации Америки в Иране. Мол, Белый дом намерен посеять раздор и дестабилизировать Ближний Восток, вбив клин между Ираном и странами Персидского залива.

Кроме того, Сергей Лавров связал военную операцию в Иране с войной РФ в Украине. Якобы, по его словам, США и Израиль намерены вовлечь страны Персидского залива в конфликт так же, как Запад якобы втянул Украину в войну с Россией. Глава МИД России утверждал, мол, многие их политики и аналитики обеспокоены сроками операций США против стран, с которыми они ведут переговоры, и тем, как это связано с мирными переговорами в Украине.

Также Лавров обвинил Белый дом в проведении военных операций против Ирана и Венесуэлы даже при условии успешного переговоров, ссылаясь на войну между Израилем и Ираном в июне 2025-го, в которой Штаты также нанесли удары по Ирану, американскую операцию против Венесуэлы. Ирану.

Лавров утверждал, что эти российские чиновники и политические голоса обеспокоены тем, что «дух» американо-российского саммита на Аляске в августе 2025 года угасает. Однако министр страны-агрессорки уклонялся от некоторых своих претензий, утверждая, что «дух» саммита на Аляске не так важен, как его «договоренности» саммита

Аналитики ISW отмечают, что «договоренности» Аляски — это расплывчатый термин. Его Кремль использует для утверждения, что США и РФ якобы заключили официальное соглашение. В то же время Лавров утверждал, что Москва вроде бы не заметила признаков того, что Вашингтон ведет переговоры с Россией недобросовестно.

Среди примеров ISW упоминает заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, критиковавшего президента США Дональда Трампа за попытки мирного урегулирования во время военных операций против Ирана.

«РФ обычно использует Медведева для выражения более экстремальной риторики, чем сам Кремль готов использовать, в то же время отражая подлинные взгляды Москвы. Кремль также использует депутатов Думы в качестве рупоров для своих риторических линий, особенно для внутренней российской аудитории», — говорится в отчете ISW.

ISW выражает оценку, что Кремль уже давно пытается затянуть и остановить мирные переговоры в Украине, поскольку не проявляет никакой заинтересованности в каких-либо переговорах, не отвечающих его первоначальным военным целям.

Аналитики отмечают, что Москве приходится балансировать двусторонние отношения с Соединенными Штатами и союзниками и партнерами. Эскалация риторики Москвы против США после начала американо-израильских сделок против Ирана может означать, что ей становится сложнее сохранять этот баланс, предполагает ISW.

«Россия также может использовать эту прямую критику Соединенных Штатов как партнера по переговорам, чтобы оправдать себя за предстоящий провал переговоров по войне в Украине», — отмечают в Институте.

Напомним, Forbes писало о том, что в войне Трампа с Ираном может выиграть диктатор РФ Владимир Путин. В частности, продолжающаяся война на Ближнем Востоке может уменьшить запасы американских ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot и других боеприпасов, которые нужны Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что события на Ближнем Востоке будут напрямую влиять на ход переговоров с Россией. В частности, это может усложнить поставки ракет и систем ПВО для Украины. В частности, речь идет о Patriot.