Война в Иране развязала руки Путину: что будет с наступлением армии РФ и обстрелами

Война в Иране отвела фокус от Украины, между тем Путин готовится к весенне-летнему наступлению

Война в Иране, начатая США и Израилем в последний день зимы, длится уже неделю. Несмотря на первоначальные надежды на скорую развязку, военная операция «Эпическая ярость», вероятно, затянется. Тегеран сопротивляется: иранские ракеты и дроны уже атаковали страны, где расположены американские военные базы, что вовлекло в конфликт ряд неподготовленных к войне государств.

Эксперты прогнозируют, что противостояние может продолжаться месяцами, а то и до осени. Насколько вероятен такой сценарий и как события на Ближнем Востоке повлияют на Украину, ТСН.ua рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель начальника Генштаба (2006–2010 гг.) Игорь Романенко.

Воздушные удары и раскол в иранских элитах

По словам эксперта, американо-израильской коалиции удалось существенно нарушить систему стратегического управления Ирана и подавить его систему ПВО. Однако режим остается дееспособным.

«Относительно возможности проведения наземной операции, то известно, что Трамп очень бы не хотел в этом принимать участие. Поэтому не исключительно, что для этого привлекут третью сторону. Возможно, курдов, уже якобы занявших позиции. Но будет ли противостояние на суше, пока неизвестно. Иран в этом противостоянии может использовать хуситов, „Хезболлу“ и „Хамас“. Но все это только намерения», — рассказывает Игорь Романенко.

Эксперт отмечает, что власть в стране перехватил сын уничтоженного лидера Хаменеи, который настроен еще более радикально. В то же время, внутри иранских силовых структур углубляется раскол.

«Известно, что сейчас усугубляется раскол между армией Ирана. Военными, которые выполняют черновую работу, в том числе терроризируя и подавляя собственный народ и стражами исламской революции, — так называемая элита или „голубая кровь“. Сейчас они делят между собой остатки разбитого ПВО и решают, что и как им прикрывать. Напряжение между ними нарастает. То есть воздушные удары, нанесенные по Ирану, уничтожили немало важных объектов и пошатнули систему управления Тегерана, но этого пока недостаточно», — отмечает эксперт.

Проблемы коалиции: нехватка ракет и «дружеский огонь»

Конфликт уже задел соседние страны — Израиль, ОАЭ и Катар. Хотя европейские государства заявили о поддержке США, но на практике коалиция столкнулась с техническими проблемами.

«Вероятно, что к происходящему на Ближнем Востоке будут привлечены дополнительные страны. Франция, Германия и Великобритания уже сделали заявление, что будут поддерживать США и Израиль. А вот Турция пока размышляет, хотя сбила баллистику, запущенную в ее сторону из Ирана. Особенность этой войны в том, что страны, которые в нее уже вовлечены, провоевали несколько суток, и столкнулись с нехваткой противоракет. А еще большая проблема — отсутствие слаженности в действиях союзников относительно противовоздушной и противоракетной обороны», — говорит Игорь Романенко.

К этому он добавляет, что в войне с Ираном используется не только система ПВО США или общая с израильтянами, которая более интегрирована, а несколько действующих отдельно ПВО.

«Из собственного опыта могу сказать, чтобы противовоздушная и противоракетная оборона четко работали, нужно проводить тренировки и согласование. Только так можно эффективно применять различные средства, находящиеся на вооружении стран-партнеров, а также обеспечить безопасность для своих войск. В первую очередь, для истребительной авиации. Именно из-за несогласованости союзные войска сбили три истребителя, потому что каждый воюет против Ирана отдельно и серьезной интеграции на данный момент нет, но из-за этого существует высокая опасность друг от друга», — говорит военный эксперт.

Сроки войны и смена иранского режима

Игорь Романенко добавляет, что на Ближнем Востоке идет тяжелый процесс для достижения целей США и Израиля, а также тех, кто к ним присоединился.

«Пока перелом в ситуации с Ираном не достигнут. Я думаю, что ввиду разных обстоятельств перелома можно достичь за неделю или месяц. Где-то такой срок возможен для того, чтобы выйти на остановку боевых действий и перейти к переговорам. Американцы понимают, что ситуация с Ираном не измениться сама собой, и все жертвы этой войны могут быть бесполезными, если не изменить политическую власть в Иране, а это очень сложная задача, потому что из 90 миллионов иранцев, ориентировочно 10 — поддерживают именно эту автократическую, консервативную и религиозную власть, которая руководила Ираном десятилетиями и продолжает это делать», — говорит Игорь Романенко.

До этого эксперт отмечает, что Украина на собственном опыте знает, что такое война. Мы тоже считали, что война на месяцы или 1-2 года, а она уже длится 5 год. Поэтому нельзя исключать таких перспектив и для Ирана.

Влияние на Украину: ПВО и цены на нефть

Что касается влияния войны на Ближнем Востоке на Украину, то он, по словам Игоря Романенко, будет как в военном, так и в экономическом плане.

«Военный компонент будет ощутимым, чтобы там кто не говорил. Он уже есть, я имею в виду снижение поставок необходимых противоракет для Patriot, чтобы сбивать баллистику. В ближайшее время американцы будут все направлять для своих войск и союзников на Ближнем Востоке. В свое время администрация президента Байдена изготовила ракеты для Украины, но из-за войны между Израилем и „Хамасом“ в Газе все ракеты были направлены туда. Сомневаюсь, что что-то изменилось в Белом доме, потому что у Трампа и его команды особых изменений в отношении Украины не произошло», — говорит Игорь Романенко.

Что касается экономического аспекта, то война в Иране уже подняла стоимость нефти до 90 долларов за баррель и тенденции роста сохраняются.

«К сожалению, россияне могут на этом зарабатывать и война на Ближнем Востоке им выгодна, хотя там и бьют их союзника. Из-за военного конфликта на Востоке в Европе тоже своего рода паника — энергетическая, связанная с топливом и газодобычей. Каждая страна действует в собственных интересах и согласованности нет как в военном, так и в экономическом аспектах», — говорит Игорь Романенко.

Планы Кремля и весеннее наступление РФ

Мы поинтересовались у эксперта: какой будет дальнейшая тактика Кремля по Украине из-за войны на Ближнем Востоке. Многие эксперты отмечают, что Путин как-то выжидает, прекратив массированные воздушные удары по Украине.

«Путин понимает, что сейчас все внимание приковано к Ближнему Востоку. И не только в информационном плане, но и в разрезе финансовой и военной помощи. Все сосредоточили внимание на войне в Иране. Фокус сместился от Украины. Именно это и нужно Путину, он использует этот момент для усиления действий на фронте. Поэтому, собственно, массированных обстрелов пока нет, но это вовсе не означает, что россияне к ним не готовятся», — говорит эксперт.

По словам Романенко, за три месяца зимы 2025-2026 у россиян возникли немалые проблемы на фронте.

«За месяц они теряют больше людей, чем заводят на фронт, в районе плюс-минус 30 тысяч. Поэтому им сложно формировать резервы. В прошлом году россияне планировали сформировать 14 дивизий, а сформировали 7. Их почти полностью стерли на украинских фронтах. В этом году РФ планирует призвать на службу более 400 тысяч человек, чтобы пополнить свои вооруженные силы. Также известно о планах противника сформировать девять дивизий и девять бригад. Они планируют весенне-летнее наступление и сейчас нуждаются в ресурсах. Путин вряд ли будет проводить открытую мобилизацию, вероятно, что она будет тайной или будет искать наемников за границей. Хотя ситуация с безопасностью в мире напряжена настолько, что военные-наемники потребуются и другим. Но если у Путина будут деньги от роста цен на нефть, будут и наемники», — говорит эксперт.

Романенко добавляет, что у нас не должно быть никаких иллюзий по отношению к России. Она будет продолжать обстрелы Украины.

«Нам нужно усиливать наш потенциал по ПВО и ПРО. С противоракетной обороной тяжелее всего, потому что фактически это Patriot и SAMP/T, которых нам не хватает и противоракет к ним. Здесь вся надежда на помощь США и Европы. Бесполезно считать, что война на Ближнем Востоке может остановить Путина. Еще более простодушно считать, что война в Иране может остановить войну в Украине», — заключает Игорь Романенко.

