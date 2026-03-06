Как хранить яйца, чтобы они оставались свежими неделями: секреты кулинаров

Как хранить яйца свежими / © unsplash.com

Реклама

Свежесть яиц зависит не только от даты упаковки, но и от температуры, расположения в холодильнике и способа хранения. Соблюдение нескольких простых правил поможет сохранить яйца свежими гораздо дольше.

Каждое яйцо имеет естественную защитную оболочку, которая удерживает внутри влагу и сохраняет свежесть. Однако эта пленка чувствительна к влаге, перепадам температуры и механическим повреждениям. Постоянное перемещение яиц или нестабильные условия хранения ускоряют потерю их качества.

Поэтому важно не только покупать качественные свежие яйца, но и правильно организовать их хранение на дому.

Реклама

Где лучше хранить яйца в холодильнике

Ошибочно считать, что удобнее всего класть яйца в отсеки на дверце холодильника. При открытии дверцы температура в этой зоне постоянно меняется, что отрицательно влияет на свежесть.

Оптимальное место для хранения яиц — средняя полка холодильника, где температура остается стабильной. Хранить их лучше в оригинальной картонной упаковке, защищающей от света и помогающей поддерживать правильный микроклимат.

Почему важно класть яйца острым концом вниз

Небольшая, но важная деталь — положение яйца в холодильнике. Острый конец следует размещать вниз, ведь в тупом конце расположена воздушная камера. Такой способ хранения помогает желтку оставаться в центре и сохранять плотность внутренней структуры, что удлиняет свежесть яйца и сохраняет его текстуру.

Нужно ли мыть яйца перед хранением

Мыть яйца сразу после покупки не рекомендуется. Вода смывает естественную защитную пленку, делая скорлупу более уязвимой.

Реклама

Если на поверхности загрязнения, достаточно осторожно протереть яйцо сухой салфеткой. Мытье лучше оставить на момент приготовления. Это помогает значительно продлить срок хранения без лишних усилий.

Как хранить разбитые яйца

Иногда яйца следует использовать частично или подготовить заранее для выпечки. В таком случае их следует перелить в чистый герметичный контейнер и поставить в холодильник. Чтобы структура оставалась стабильной, можно добавить небольшую щепотку соли. Такие яйца следует использовать в течение нескольких дней.