Похищение инкассаторских авто и ультиматум Орбана: чего хочет Венгрия и почему прибегла к рэкету

Виктор Орбан / © Associated Press

Отношения между Украиной и Венгрией достигли исторического минимума. Будапешт прибег к методам, которые в украинском МИД прямо назвали «государственным терроризмом». Пока премьер Виктор Орбан блокирует 90 миллиардов евро критической помощи от ЕС, его силовики захватили украинских инкассаторов вместе с золотом и валютой на десятки миллионов долларов.

Спецоперация в Будапеште: инкассаторы в плену

В центре Будапешта венгерские спецслужбы заблокировали два инкассаторских автомобиля украинского государственного «Ощадбанка». Они выполняли регулярный рейс между австрийским «Райфайзен банком» и Украиной.

Захваченные ценности:

40 миллионов долларов наличными;

35 миллионов евро наличными;

9 килограммов золота в слитках.

По данным GPS-трекеров, автомобили сейчас находятся вблизи одной из силовых структур Венгрии. Заложников — семерых сотрудников банка — отвезли в антитеррористический центр. Венгерская сторона обвиняет украинцев в «отмывании денег мафии» и заявляет, что операцией якобы руководил экс-генерал украинской разведки.

Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии: «Почему нужно перевозить такую огромную сумму наличности и золота через Венгрию? Эти перевозки сопровождают люди с очевидными связями с украинскими спецслужбами. Не идет ли речь здесь о деньгах военной мафии?»

Реакция Киева на действия Венгрии

МИД Украины отреагировал мгновенно. Глава ведомства Андрей Сибига заявил, что к задержанным не допускают консулов, а сами действия Венгрии являются ограблением.

Андрей Сибига, министр иностранных дел Украины: «Если это та „сила“, о которой говорил господин Орбан, то это сила преступной банды. Это государственный терроризм и рэкет. Венгрия взяла заложников и похитила деньги».

Нефтяная война: Орбан ставит ультиматум

Конфликт разгорелся на фоне остановки нефтепровода «Дружба», который был существенно поврежден российскими ракетами 27 января. Орбан не верит в технические причины остановки и требует восстановить транзит российской нефти в течение 3 дней.

Экономическое давление Будапешта:

Прекращен экспорт бензина и дизельного топлива в Украину. Заблокировано 90 миллиардов евро помощи от ЕС на закупку оружия. Угроза заблокировать поставки всех стратегических товаров через Венгрию.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии: «Мы остановили поставки бензина и дизеля. Пока не будет восстановлен порядок и мы не получим нефть, мы будем использовать все средства».

Что известно о нефтепроводе «Дружба»

В Украине отмечают: нефтепровод физически не может работать. В Бродах разрушена крупнейшая в Европе перекачивающая станция.

Сергей Корецкий, директор «Укрнафты»: «Восстанавливать его в таком виде нет смысла — очередной обстрел снова все разрушит. Нам нужно полтора месяца только на то, чтобы обеспечить минимальную технологическую возможность работы через обходные пути».

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина готова возобновить транзит, как только это позволят технические условия (ориентировочно через 1,5 месяца), но предостерег Будапешт от языка угроз.

Владимир Зеленский, президент Украины: «Деньги ЕС блокирует одно лицо. Они нас убивают, а мы должны дать нефть Орбану, потому что он без нее выборы выиграть не может? Если он не разблокирует транш, мы дадим его адрес нашим воинам — пусть они ему звонят и общаются на своем языке».

Украина уже готовит официальное обращение в Европейский Союз с требованием дать правовую оценку действиям Венгрии, которые нарушают все международные нормы банковской деятельности и дипломатии.

Киев ожидает реакции ЕС

Власти Венгрии заявили о депортации семи украинских инкассаторов. МИД Украины обратился к своим гражданам с просьбой отменить визиты в соседнюю страну. Команда НБУ отправилась в Будапешт, чтобы разобраться в скандале. Нацполиция Украины начала уголовное производство по факту похищения граждан.

Киев оставляет за собой право инициировать санкции против причастных к захвату украинцев в Венгрии и надеется на осуждение действий венгерских властей со стороны ЕС.

