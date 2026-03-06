- Дата публикации
7 марта — какой церковный праздник, который нельзя делать с растениями в этот день
Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 7 марта, в православном календаре день памяти святых священномучеников Василия, Ефрема, Капитана и других. Священномученики Василий, Ефрем, Капитон и другие являются выдающимися угодниками Божьими, которые своей жизнью и мученической смертью засвидетельствовали непоколебимую веру во Христа и жертвенную любовь к Церкви. Их подвиги отмечаются в истории христианства как пример стойкости в вере и мужестве перед лицом гонений.
Священномученики жили во времена, когда христианская вера подвергалась жестоким преследованиям. Они были ревностными служителями Церкви: исполняли пастырские обязанности, совершали таинства, наставляли паству в доброте и истине, проповедуя Евангелие Христово. Их жизнь была полна молитвы, поста и служения ближним.
Из-за своей твердой веры они стали объектом преследований от власти, которая видела в христианстве угрозу своему господству. Священномученики подверглись пыткам и унижениям, но остались верны Христу до конца. Мученическая смерть Василия, Ефрема, Капитана и других стала свидетельством их любви к Богу и Церкви и образцом для последующих поколений верных.
Приметы 7 марта
Светло-розовый или золотистый рассвет — к хорошей и теплой погоде.
Голуби воркуют, синицы садятся на гнезда — ожидается потепление.
Туманное утро или день говорит о влажном лете впереди.
Что завтра нельзя делать
а народными поверьями это не самый лучший день для конфликтов: ссоры и выяснение отношений могут затянуться надолго и принести ненужные оскорбления. Также не советуют браться за пересадку цветов или высадку новых растений — они могут плохо прижиться и не дать желаемого роста.
Что можно делать завтра
По народным наблюдениям, в этот день с крыш часто капает вода. Старики считали, что это символическое «смывание» человеческих грехов, поэтому день хорошо посвятить очищению души, искренним молитвам и размышлениям о собственных поступках.