Як зберігати яйця, щоб вони залишались свіжими тижнями: секрети кулінарів

Як зберігати яйця свіжими / © unsplash.com

Свіжість яєць залежить не лише від дати на упаковці, а й від температури, розташування в холодильнику та способу зберігання. Дотримання кількох простих правил допоможе зберегти яйця свіжими значно довше.

Кожне яйце має природну захисну оболонку, яка утримує всередині вологу та зберігає свіжість. Однак ця плівка чутлива до вологи, перепадів температури та механічних пошкоджень. Постійне переміщення яєць або нестабільні умови зберігання пришвидшують втрату їх якості.

Тому важливо не тільки купувати якісні свіжі яйця, а й правильно організувати їх зберігання вдома.

Де найкраще зберігати яйця в холодильнику

Помилково вважати, що найзручніше класти яйця в відсіки на дверцятах холодильника. Під час відкривання дверцят температура в цій зоні постійно змінюється, що негативно впливає на свіжість.

Оптимальне місце для зберігання яєць — середня полиця холодильника, де температура залишається стабільною. Зберігати їх краще в оригінальній картонній упаковці, яка захищає від світла та допомагає підтримувати правильний мікроклімат.

Чому важливо класти яйця гострим кінцем донизу

Невелика, але важлива деталь — положення яйця в холодильнику. Гострий кінець слід розташовувати донизу, адже у тупому кінці розташована повітряна камера. Такий спосіб зберігання допомагає жовтку залишатися в центрі та зберігати щільність внутрішньої структури, що подовжує свіжість яйця та зберігає його текстуру.

Чи потрібно мити яйця перед зберіганням

Мити яйця одразу після покупки не рекомендується. Вода змиває природну захисну плівку, роблячи шкаралупу більш вразливою.

Якщо на поверхні є забруднення, достатньо обережно протерти яйце сухою серветкою. Миття краще залишити на момент приготування. Це допомагає значно продовжити термін зберігання без зайвих зусиль.

Як зберігати розбиті яйця

Іноді яйця потрібно використати частково або підготувати заздалегідь для випічки. У такому разі їх слід перелити в чистий герметичний контейнер та поставити в холодильник. Щоб структура залишалася стабільною, можна додати невелику дрібку солі. Такі яйця слід використати протягом кількох днів.