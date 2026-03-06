Убивство українця Комарова на Балі: нові подробиці від поліції

Ігор Комаров зі своєю подругою

Викраденого на острові Балі українця Ігоря Комарова було вбито невдовзі після того, як в Мережі з’явилося відео, на якому можна було побачити сліди катувань на його тілі. За даними місцевої поліції, смерть чоловіка настала щонайменше за 3 дні до того, як було знайдено його розчленоване тіло.

Про це повідомляє місцеве видання Kompas з посиланням на речника поліції Арія Сенді.

За його словами, у четвер 26 лютого, коли тіло Комарова виявили на пляжі, воно вже почало розкладатися.

Як повідомлялося раніше, вперше відео, на якому українець повідомив, що викрадачі вимагають у нього 10 мільйонів доларів викупу, з’явилося 21 лютого.

Речник місцевої поліції повідомив, що викрадення сталося у неділю, 15 лютого, того ж дня про це було повідомили правоохоронців.

Наразі поліція розшукує шістьох підозрюваних, після чого спробує з’ясувати справжні мотиви злочину. Інформацію про те, що причиною викрадення стало те, що Ігор Комаров був винен злочинцям 10 мільйонів доларів наразі не підтверджують.

Від посольства чи поліції інших країн не було повідомлень про те, що підозрювані причетні до міжнародної мафіозної мережі.

Також правоохоронці не мають інформації про те, чи дійсно батько Комарова був пов’язаний з криміналітетом.

Зникнення українця Комарова на Балі - останні новини

Нагадаємо, раніше індонезійська поліція офіційно підтвердила загибель 28-річного громадянина України Ігоря Комарова, якого викрали на Балі в середині лютого. Його розчленовані останки були знайдені місцевими жителями на східному узбережжі острова.

Правоохоронці затримали одного підозрюваного, який орендував автомобіль за підробленим паспортом. Ще шістьох іноземців оголошено в розшук.

Поліція Балі вже звернулася до Інтерполу з проханням видати так звані «червоні повідомлення» для їхнього затримання за кордоном. За даними слідства, четверо фігурантів справи вже встигли покинути територію Індонезії.