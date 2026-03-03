Тортури і розчленоване тіло: у справі про зникнення українця Ігоря Комарова на Балі з’явилися нові деталі

Єва Мішалова та Ігор Комаров / © із соцмереж

Поліція Балі спростувала інформацію про нібито залучення іноземних розвідувальних служб до розслідування зникнення громадянина України Ігоря Комарова.

Про це заявив керівник відділу зв’язків із громадськістю поліції Балі Пол Аріасанді, повідомляє Kompass.

Раніше російський інфлюенсер під псевдонімом Mr Terimakasih поширив у соцмережах інформацію про те, що до розслідування нібито залучені розвідувальні служби України та Росії, а їхні представники вже прибули на Балі. Також він стверджував, що Офіс президента України направив ноту президенту Індонезії щодо ситуації з безпекою на острові.

Однак, за словами Аріасанді, жодних офіційних повідомлень або підтверджень про прибуття розвідувальних груп правоохоронці не отримували. Розслідування здійснює спільна група регіональної поліції Балі та поліції міста Денпасар у координації з Інтерполом, який займається міжнародним розшуком підозрюваних.

Тим часом на популярному пляжі Кетевель у провінції Гіаняр місцеві жителі виявили фрагменти людського тіла. За попередніми даними, татуювання на рештках схожі на ті, які мав Комаров. Остаточну ідентифікацію планують провести за результатами ДНК-експертизи.

Як повідомив речник поліції Комбес Аріасанді, правоохоронці співпрацюють із Консульством України для отримання зразків ДНК матері чоловіка з ініціалами І.К. для порівняння з вилученими зразками.

Викрадення українця на Балі - що відомо

За даними поліції, Комарова було викрадено 15 лютого в районі Джимбаран. Раніше в мережі з’явилося відео, на якому чоловік заявляє, що його побили та утримують, вимагаючи викуп у розмірі 10 мільйонів доларів. Правоохоронці перевіряють автентичність запису.

У Міністерстві закордонних справ України раніше повідомляли, що посольство в Індонезії не отримувало офіційних звернень щодо ймовірного викрадення українців на Балі. Водночас у соцмережах активно поширюються різні версії подій, зокрема й припущення про можливе інсценування. Поліція Індонезії наголошує, що розслідування триває, а всі обставини встановлюються.

За словами журналіста Віталія Глаголи, ця історія нагадує “інформаційну постановку”. Джерела поінформували його про те, що Петровському буцімто вдалося втекти, натомість Комаров досі перебуває у викрадачів. Глагола додав, що Комарова катують — йому відрізають пальці, щоб пришвидшити переговори і психологічно зламати близьких.