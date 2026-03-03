США озвучили мету військової операції в Ірані: доки триватиме конфлікт

Дональд Трамп / © Associated Press

Американська операція «Епічна лють» лише розпочинається і йде з випередженням графіка. Президент США Дональд Трамп заявив, що основні удари по Ірану ще попереду, а сама війна може тривати до п’яти тижнів. Попри гасла про невтручання, з якими Трамп ішов на вибори, Вашингтон налаштований рішуче: від знищення ядерних об’єктів до повалення диктатури аятол.

Докладніше про ситуацію — у матеріалі власної кореспондентки ТСН у США Ольги Кошеленко.

«Епічна лють» та наземна операція

США та Ізраїль посилюють інтенсивність обстрілів. Дональд Трамп чітко заявив, що не збирається зупинятися на пів дорозі. Мета — не лише балістичні ракети, а й повна зміна політичного ладу в Тегерані. Американський лідер навіть не виключив можливість проведення наземної операції.

Дональд Трамп, президент США: «Хтось сьогодні сказав: "Ну так, президент захоче зробити все дуже швидко, бо невдовзі йому стане нудно". Мені не стане нудно, у цьому немає нічого нудного. Я не думаю, що це нудно, пане генерале. У цьому немає нічого нудного».

Жертви серед військових та «нескінченні війни»

Війна вже почала збирати криваві жнива: за офіційними даними, загинули шестеро американських військовослужбовців. Міністр війни Піт Гегсет різко реагує на критику ЗМІ, які порівнюють нинішні події з виснажливою восьмирічною війною в Іраку.

Піт Гегсет, міністр війни США: «Засоби масової інформації та ліві політичні сили, які волають про нескінченні війни: зупиніться! Це — не Ірак. Це НЕ нескінченно. Я брав участь в обох операціях. Це інше. Ця операція — зрозуміла, нищівна, рішуча місія».

За словами Гегсета, ресурси Тегерана скоро вичерпаються, проте наразі Іран відповідає ударами по Бахрейну, Саудівській Аравії та Дубаю.

Нафтовий шантаж та позиція ООН

Тегеран вдався до випробуваного методу тиску — закриття Ормузької протоки, через яку транспортується значна частина світової нафти. Аналітики вже прогнозують стрімке зростання цін, якщо блокада триватиме довше кількох тижнів. Водночас іранська сторона апелює до міжнародного права.

Амір Саїд Іравані, постпред Ірану в ООН: «Іран не прагне війни чи ескалації, але й не відмовиться від свого суверенітету. Чи може потужна держава безкарно атакувати іншого суверенного члена ООН? Якщо відповідь "так" — то статут ООН втрачає сенс».

Що відбувається всередині Ірану?

Інформація з самого Ірану надходить фрагментарно, оскільки влада практично повністю відключила інтернет. Попри загибель керівної верхівки, Корпус вартових ісламської революції (КВІР) продовжує репресії. Державну позицію США щодо майбутнього країни озвучив держсекретар Марко Рубіо.

Марко Рубіо, державний секретар США: «Керівництво цієї країни не відображає народ Ірану — це очевидно з протестів. Якщо є щось, що ми можемо зробити, щоб допомогти їм у майбутньому, ми будемо відкриті для цього, але це — не мета. Мета цієї місії — знищення їхнього потенціалу щодо балістичних ракет».

Наразі світ стежить за кадрами з Ірану, де проходять жалобні мітинги за аятолою та водночас стихійні святкування його смерті. Напруженість в регіоні залишається критичною.

