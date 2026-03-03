Ізраїль знищив один із найзахищеніших об’єктів Ірану: ліквідовано командний штаб

Атака на Іран. / © Associated Press

Вночі проти 3 березня комплекс керівництва іранського режиму — центральний штаб було знищено. Ліквідовано його лідерів.

Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю

Ізраїльські військові наголошують, що цей командний штаб був одним з найбільш захищених об’єктів в Ірані та «охоплює багато вулиць у самому серці Тегерана».

Військові повідомляють, що на президентську резиденцію та будівлю, де розміщується Вища рада національної безпеки, було скинуто «численні боєприпаси».

«Комплекс, в якому розміщувався найвищий керівний орган режиму, був знищений Армією оборони Ізраїлю протягом ночі на основі точної розвідінформації. Лідери цього терористичного режиму та штаб, в якому вони перебували, були знищені», — йдеться у повідомленні.

Армія оборони Ізраїлю «бомбардувала найважливіший командний центр» у Тегерані. Фото: IDF.

Авіаудари в Бейруті

Ізраїльські військові заявили, що нещодавно завдали удару по «кількох терористах „Хезболли“ у Бейруті, пише Sky News. Серед цілей, по яких було завдано ударів, — це пункти зв’язку, що використовувалися бойовиками. Зазначається, що активи «Хезболли» діяли «під прикриттям цивільних осіб».

Знищення лідерів Ірану

Під час атаки 28 лютого ракети атакували палац верховного лідера Ірану Алі Хаменеї в Тегерані. На об’єкт, де перебував аятола, було скинуто 30 бомб. Вночі проти 1 березня ночі іранське державне телебачення підтвердило загибель Алі Хаменеї під час ракетних ударів.

Також було ліквідовано рідних аятоли - його донька, його онук або онука, а також невістка і зять. Іранський уряд запровадив 40-денний траур.

Під час атаки під прицілом опинилися інші ключові фігури військового та розвідувального апарату Ірану, які проводили спільну нараду. Зокрема, Іран підтвердив смерть чотирьох чиновників. Це — начальник штабу збройних сил Сейїд Абдулрахім Мусаві, секретар Ради національної безпеки Алі Ларіджані, головнокомандувач КСІР Мохаммад Пакпур, секретар Ради оборони Алі Шамхані.