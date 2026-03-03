Іран заявив США про 11 ядерних бомб: Віткофф розкрив шокувальні деталі про зрив переговорів

Стів Віткофф. / © Getty Images

На початку цього року під час переговорів Іран хвалився, що має достатньо збагаченого урану для створення 11 ядерних бомб.

Про це заявив спецпредставник США Стів Віткофф, повідомляє The Times of Israel та CNN.

«На тій першій зустрічі обидва іранські перемовники заявили нам без жодного сорому, що у них у розпорядженні 460 кг 60%-ого (збагаченого урану — Ред.). З нього можна виготовити 11 ядерних бомб», — сказав він.

З його слів, представники Ірану хвалилися ще й наявністю «невід’ємного права» на збагачення ядерного палива.

«Ми відповіли, що президент (Трамп — Ред.) вважає, що у нас є невід’ємне право зупинити вас на корені. Ми з Джаредом просто подивилися один на одного і сказали: „Тепер нам справді не поздоровиться“, — сказав американський посадовець.

Зауважимо, Віткофф розповів про останні спроби досягти ядерної угоди з Іраном, які провалилися напередодні початку США масштабних бойових операцій. З його слів, президент Дональд Трамп відправив його і Джареда Кушнера на переговори, щоб досягти угоди, відповідно до якої Тегеран погодиться ліквідувати ракетну програму, припинить підтримку маріонеткових держав, а також скасує свій військово-морський флот, «щоб ми могли здобути свободу мореплавства», і припинити збагачення урану на десятиліття.

«Ми обговорили з ними десять років взагалі без збагачення. Ми мали б заплатити за паливо. Вони це відхилили. У той момент це говорило нам про те, що вони не мали наміру робити щось інше, окрім як зберігати збагачення з метою його перетворення на зброю», — наголосив спецпредставник.

Провал переговорів призвів до оголошення Трампом про спільні американо-ізраїльські удари по Ірану.

Як повідомлялося, 26 лютого у Женеві відбулися перемовини між представниками США та Ірану щодо ядерної програми Тегерану. Однак зустріч не принесла бажаного результату. Видання WSJ повідомляло, що Вашингтон наполягав, що Іран повинен знищити свої три основні ядерні об’єкти — у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Водночас залишок збагаченого урану мали б передати до США.

Втім, вже 28 лютого США та Ізраїль потужно атакували Іран. Удари були націлені на будинки міністрів та військових керівників, об’єктах Міністерства оборони та розвідки, а також по резиденції аятоли Алі Хаменеї, який зрештою загинув.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс розкрив справжню мету операції проти Ірану. З його слів, одна з цілей «Епічної люті» — зміна «менталітету, аби Тегеран погодився більше ніколи не прагнути до ядерної зброї.

