ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
506
Час на прочитання
1 хв

Трамп анонсував нову "велику хвилю" ударів по Ірану

Американський лідер заявив, що США "навіть не почали" завдавати сильних ударів по Тегерану.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп пообіцяв "велику атаку" проти тегеранського режиму.

Про це він сказав в інтервʼю CNN.

"Ми розбиваємо Іран вщент. Я думаю, що все відбувається дуже добре. Це дуже потужно. У нас є найбільша армія у світі, і ми її використовуємо", — заявив президент США.

Трамп також сказав, що не хоче занадто довгої війни в Ірані — Він "завжди думав, що це буде чотири тижні, і ми трохи випереджаємо графік".

"Ми ще навіть не почали сильно бити їх. Велика хвиля навіть не відбулася. Вона настане невдовзі", — пообіцяв глава Білого дому.

Нагадаємо, президент США вважає, що спільних із Ізраїлем атак можна завдавати ще чотири тижні. Дональд Трамп заявив, що Америка вже перевиконала цілі, ліквідувавши не лише верховного лідера аятолу Хаменеї, а й десятки чиновників з іранської верхівки.

У Пентагоні назвали операцію проти Ірану найбільш смертоносною та складною.

"Це не так звана війна за зміну режиму, але режим справді змінився, і світ від цього став кращим. Якщо ви вбиваєте американців, якщо ви погрожуєте американцям у будь-якій точці світу, ми будемо полювати на вас. Ми не розпочинали цю війну, але за президента Трампа ми її завершуємо", — заявив очільник Пентагону Піт Гегсет.

Дата публікації
Кількість переглядів
506
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie