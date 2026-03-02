Трамп анонсував нову "велику хвилю" ударів по Ірану

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп пообіцяв "велику атаку" проти тегеранського режиму.

Про це він сказав в інтервʼю CNN.

"Ми розбиваємо Іран вщент. Я думаю, що все відбувається дуже добре. Це дуже потужно. У нас є найбільша армія у світі, і ми її використовуємо", — заявив президент США.

Трамп також сказав, що не хоче занадто довгої війни в Ірані — Він "завжди думав, що це буде чотири тижні, і ми трохи випереджаємо графік".

"Ми ще навіть не почали сильно бити їх. Велика хвиля навіть не відбулася. Вона настане невдовзі", — пообіцяв глава Білого дому.

Нагадаємо, президент США вважає, що спільних із Ізраїлем атак можна завдавати ще чотири тижні. Дональд Трамп заявив, що Америка вже перевиконала цілі, ліквідувавши не лише верховного лідера аятолу Хаменеї, а й десятки чиновників з іранської верхівки.

У Пентагоні назвали операцію проти Ірану найбільш смертоносною та складною.

"Це не так звана війна за зміну режиму, але режим справді змінився, і світ від цього став кращим. Якщо ви вбиваєте американців, якщо ви погрожуєте американцям у будь-якій точці світу, ми будемо полювати на вас. Ми не розпочинали цю війну, але за президента Трампа ми її завершуємо", — заявив очільник Пентагону Піт Гегсет.