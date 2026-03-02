П’ять "подарунків" Путіну: як війна США з Іраном може зіграти на руку Кремлю

Володимир Путін / © Associated Press

Війна США проти Ірану, попри втрату одного з ключових союзників Москви на Близькому Сході, може несподівано зіграти на руку Кремлю. Експерти вважають, що дії адміністрації Дональда Трампа здатні зміцнити позиції Росії одразу за кількома напрямками — від економіки до геополітики.

Про це йдеться в матеріалі Newsweek.

1. Підсилення логіки “політики сили”

У Кремлі давно наполягають, що світовий порядок визначається не правилами, а силою. Якщо Вашингтон обґрунтовує удари по Ірану питаннями безпеки, це перегукується з аргументами Росії щодо війни проти України.

У Москві можуть використовувати цю ситуацію як доказ того, що великі держави мають право діяти жорстко, навіть якщо це викликає критику інших країн. Це допомагає Кремлю просувати власний наратив на міжнародній арені.

2. Відволікання уваги від України

Конфлікт на Близькому Сході неминуче переключає частину дипломатичних і політичних ресурсів США. Вашингтон змушений реагувати одразу на кілька криз, що може уповільнити переговорний процес щодо України або знизити рівень тиску на Росію.

Крім того, війна в регіоні вже впливає на логістику мирних переговорів. Через загострення ситуації під питанням опинилися майданчики для зустрічей, а темпи переговорів можуть сповільнитися.

3. Можливе різке зростання доходів від нафти

Найбільш очевидна вигода для Москви — економічна. Напруження навколо Ормузької протоки, через яку проходить значна частина світових поставок нафти, вже підштовхує ціни вгору.

Якщо ціни перевищать 100 доларів за барель, Росія зможе значно збільшити доходи, навіть попри санкції. У разі перебоїв із постачаннями з Перської затоки Індія та Китай можуть ще активніше закуповувати російську нафту.

4. Ризик розколу серед союзників Заходу

Європейські країни по-різному реагують на ескалацію конфлікту. Деякі союзники США заявляють, що не були достатньо залучені до ухвалення рішень.

Якщо війна затягнеться, це може посилити суперечності всередині НАТО та ЄС, що вигідно Москві. Ослаблення трансатлантичної єдності — одна з довгострокових цілей російської зовнішньої політики.

5. Нові можливості для Росії та Китаю

Якщо США не досягнуть швидкого результату, довіра до їхнього лідерства на Близькому Сході може похитнутися. У такому разі Росія та Китай зможуть активніше зміцнювати свої позиції в регіоні, пропонуючи себе як альтернативних партнерів.

Що Росія може втратити

Попри потенційні вигоди, Москва також ризикує. Іран був важливим військовим партнером, зокрема у постачанні зброї для війни проти України. Ослаблення Тегерана може ускладнити цю співпрацю.

Крім того, очевидна перемога США підривала б антизахідний союз, який Росія намагалася формувати разом із Китаєм та Іраном.

Чому Кремлю вигідна затяжна війна

На думку аналітиків, ідеальний сценарій для Москви — не перемога Ірану, а тривалий конфлікт. Він відволікає США, виснажує ресурси Заходу та дає Росії час у війні проти України.

У цьому сенсі головний “подарунок” для Путіна — не нові території чи союзники, а можливість виграти час.

Раніше ми писали, що США мають шанс одночасно зупинити війни в Україні та Ірані через “велику угоду” з Пекіном, де припинення ударів по Тегерану обмінюється на тиск Китаю на Кремль задля заморозки фронту, пояснив Валерій Чалий.

Також нагадаємо, спецпредставник президента США Стів Віткофф стверджує, що ймовірність особистої зустрічі президента Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним зростає. За його словами, переговори можуть відбутися вже найближчим часом.